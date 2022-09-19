Samsung dART Platformu Uzman Kurulu, Dijital Sanatlar Küratörü Esra Özkan ile büyüyor

İSTANBUL (AA) - Samsung’un Türkiye’de dijital sanatın gelişimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği dART Dijital Sanat Platformu’nun Uzman Kurulu’na Dijital Sanatlar Küratörü Esra Özkan da katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küratör pratiği, teknoloji ve sanatı buluşturan çalışmalara odaklanan Özkan, Türkiye’nin dijital sanat ve NFT teknolojileri alanındaki isimlerinden Hakan Yılmaz ve Devrim Danyal’ın yer aldığı dART Uzman Kurulu’nda dijital sanatçıları ve dijital sanata gönül vermiş kişileri destekleyecek.

Samsung’un Türkiye’de dijital sanata ve NFT teknolojilerine ilgi duyanları buluşturan dART Platformu Uzman Kurulu, Dijital Sanatlar Küratörü Özkan’ın da katılımıyla büyüdü.

Özkan’nın yanı sıra 20 yıldır dijital sanat üreten NFT sanatçısı Hakan Yılmaz ve dijital sanat eserlerinin NFT haline getirilmesi ve gelir elde edilmesi alanındaki bilgi birikimiyle uzman Devrim Danyal’ın yer aldığı Uzman Kurulu, dijital sanata dair akıllarda olan soru işaretlerini giderirken, bu alanla ilgili sanatçılar, sanatseverler, gençler ve bu sanata ilgi duyan herkese yaşayan güncel bilgiler sunuyor.

