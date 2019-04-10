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Samsung Galaxy A80 çok yakında tanıtılacak

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TEKNOLOJİ  | 10.04.2019 12:24 | Son Güncelleme

Samsung, amiral gemisi serisi Galaxy S’in yanında performansı ile dikkat çeken A serisi ile de geçtiğimiz yıllarda karşımıza çıkmaya başlamıştı. Samsung, Galaxy A serisi ile bu yıl çıtayı yükseltip, S serisine rakip olacak gibi görünüyor. Galaxy A80 olarak isimlendirilen bu model, serinin en tepe modeli olacak.

Samsung Galaxy A80 çok yakında tanıtılacak

6.7 inç büyüklüğünde FHD+ AMOLED ekran ile gelecek olan Galaxy A80, gücünü Snapdragon 7150 yonga setinden alacak. 6 GB ve 8 GB RAM opsiyonları ile gelecek olan telefonda üçlü arka kamera kurulumu yer alacak. Galaxy A80’in kamerası dönebilir yapıda olacağı için telefonda çentik yer almayacak.
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128 GB dahili depolama birimi ile gelecek olan telefonda 3.700 mAh büyüklüğünde batarya yer alacak. Bu batarya 25W hızlı şarj desteği ile desteklenecek. Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile gelecek olan telefonda LG G8’de olduğu gibi yine ekrana gömülü ses teknolojisi yer alacak.

Samsung’un merakla beklenen Galaxy A80 modeli 10 Nisan 2019 tarihinde tanıtılacak. Ancak henüz telefonun satış fiyatının belli olmadığını belirtelim. Bakalım Samsung uygun fiyatlı bir model ile karşımıza çıkacak mı?

Katlanabilir telefonlar popüler olacak mı?

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Anahtar Kelimeler:
samsung samsung galaxy akıllı telefon

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