Samsung Galaxy ailesi Türkiye’de satışta

Galaxy Fit modeli için 599 TL fiyat belirleyen Samsung, FitE modelinin fiyatını ise 249 TL olarak belirledi. Peki, uygun fiyatlı bu akıllı saatler kullanıcılara neler sunuyor?
Samsung Galaxy Fit özellikleri
Ekran: 0,95 inç AMOLED 120×240 çözünürlük
İşlemci: MCU Cortex M33F 96 MHz + M0 16 MHz
RAM: 512 KB dahili RAM + 2048 KB harici RAM + 32 MB depolama
İşletim sistemi: Realtime OS
Batarya: 120 mAh
Sensörler: Kalp atış hızı monitörü, ivmeölçer, jiroskop
Galaxy Fite özellikleri
Ekran: 0.74 inç PMOLED 120×240 çözünürlük
İşlemci: MCU Cortex M0 96 MHz
RAM: 128 KB dahili RAM + 4 MB depolama
İşletim sistemi: Realtime OS
Batarya: 70 mAh
Sensörler: Kalp atış hızı monitörü, ivmeölçer, jiroskop
Son olarak bu modellerin şimdilik sadece Android cihazlar ile uyumlu olduğunu ancak yakında iOS uygulaması ile iPhone’da da kullanabileceğini belirtelim.
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