Samsung Galaxy ailesi Türkiye’de satışta

Galaxy Fit modeli için 599 TL fiyat belirleyen Samsung, FitE modelinin fiyatını ise 249 TL olarak belirledi. Peki, uygun fiyatlı bu akıllı saatler kullanıcılara neler sunuyor?

Samsung Galaxy Fit özellikleri

Ekran: 0,95 inç AMOLED 120×240 çözünürlük

İşlemci: MCU Cortex M33F 96 MHz + M0 16 MHz

RAM: 512 KB dahili RAM + 2048 KB harici RAM + 32 MB depolama

İşletim sistemi: Realtime OS

Batarya: 120 mAh

Sensörler: Kalp atış hızı monitörü, ivmeölçer, jiroskop

Galaxy Fite özellikleri

Ekran: 0.74 inç PMOLED 120×240 çözünürlük

İşlemci: MCU Cortex M0 96 MHz

RAM: 128 KB dahili RAM + 4 MB depolama

İşletim sistemi: Realtime OS

Batarya: 70 mAh

Sensörler: Kalp atış hızı monitörü, ivmeölçer, jiroskop

Son olarak bu modellerin şimdilik sadece Android cihazlar ile uyumlu olduğunu ancak yakında iOS uygulaması ile iPhone’da da kullanabileceğini belirtelim.

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