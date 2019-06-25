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Samsung Galaxy ailesi Türkiye’de satışta

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TEKNOLOJİ  | 25.06.2019 10:37 | Son Güncelleme

Samsung, geçtiğimiz aylarda tanıttığı Galaxy S10 ailesi ile giyilebilir ürünleri olan Fit ve Fite modellerini de sergilemişti. Bugün ise merakla beklenen Fit ailesi Türkiye’de resmi olarak satışa sunuldu.

Samsung Galaxy ailesi Türkiye’de satışta

Galaxy Fit modeli için 599 TL fiyat belirleyen Samsung, FitE modelinin fiyatını ise 249 TL olarak belirledi. Peki, uygun fiyatlı bu akıllı saatler kullanıcılara neler sunuyor?

Samsung Galaxy Fit özellikleri

Ekran: 0,95 inç AMOLED 120×240 çözünürlük
İşlemci: MCU Cortex M33F 96 MHz + M0 16 MHz
RAM: 512 KB dahili RAM + 2048 KB harici RAM + 32 MB depolama
İşletim sistemi: Realtime OS
Batarya: 120 mAh
Sensörler: Kalp atış hızı monitörü, ivmeölçer, jiroskop

Galaxy Fite özellikleri

Ekran: 0.74 inç PMOLED 120×240 çözünürlük
İşlemci: MCU Cortex M0 96 MHz
RAM: 128 KB dahili RAM + 4 MB depolama
İşletim sistemi: Realtime OS
Batarya: 70 mAh
Sensörler: Kalp atış hızı monitörü, ivmeölçer, jiroskop

Son olarak bu modellerin şimdilik sadece Android cihazlar ile uyumlu olduğunu ancak yakında iOS uygulaması ile iPhone’da da kullanabileceğini belirtelim.

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samsung galaxy samsung

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