Samsung Galaxy S10 serisi, Wi-Fi 6 destekli ilk modellerden olabilir

İçinde bulunduğumuz yıl itibarıyla kullanılmaya başlaması planlanılan Wi-Fi 6 sayesinde veri transferleri daha hızlı gerçekleşecek, aynı anda birden fazla cihaza bağlanıldığında ciddi hız düşüşlerinin önüne geçilecek ve kalabalık ortamlarda bile yüksek performans sunulabilecek. Bir önemli nokta da daha az pil tüketimine ihtiyaç duyacak olması.

Droid-Life sitesinde Galaxy S10 serisine ait olduğu belirtilen bazı FCC belgelerine yer verilmiş ve belgelerde “802.11ax Wi-Fi” ibaresi de dikkatlerden kaçmıyor. Bu teknolojinin 3 modelde de; yani Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus’ta kullanılması bekleniyor.

Samsung, yeni modellerini 20 Şubat’ta gerçekleştireceği etkinlik ile görücüye çıkaracak. Ürünleri için hem kendi çipsetinin hem de Snapdragon 855’in kullanıldığı versiyonlar olacaktır. Bir de, daha sonra satışa sunulmak üzere 5G’li versiyonu gündemde.

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