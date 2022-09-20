Samsung Türkiye'nin Kadın Teknisyen Eğitim Programı'ndaki ilk mezunlar sertifikalarını aldı

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Azdemir, "Samsung olarak kadın istihdamına inanıyoruz. Türkiye'de kadın istihdamının daha artmasını gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Samsung Türkiye'nin düzenlediği Samsung Türkiye Kadın Teknisyen Eğitim Programının ilk dönemini 25 kadın başarıyla tamamladı.

Açılış konuşmalarını yapan Azdemir, Samsung olarak kendilerinin teknoloji, AR-GE ve inovasyonda dünyanın önde gelen şirketi olduklarını söyledi.

Azdemir, "Geliştirdiğimiz tüm teknolojileri, daha üstün ürünleri daha üstün deneyimlerle kullanıcılarımıza sunmaya gayret ediyoruz ama bu liderlik bize bir sorumluluk getiriyor ve içinde bulunduğumuz iş yaptığımız tüm ülkelerde ve toplumlarda o toplum için bir değer oluşturmamız gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda da eş zamanlı olarak muhtelif sosyal sorumluluk projelerimizi yürüttüklerini belirten Azdemir, kadın teknisyen eğitim programının şu anda yönetmiş oldukları tüm projeler içinde en özel ve değerli olan program olduğunu belirtti.

Azdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kariyer.net ailesinin desteğiyle hayatın her alanında uzman kadınlar diyerek bu işe başladık. Samsung olarak kadın istihdamına inanıyoruz. Türkiye'de kadın istihdamının daha artmasını gerektiğini düşünüyoruz. Tüm kadınlarımızın meslek sahibi olması gerektiğini düşünüyoruz ve teknisyenlik gibi özel beceri, titizlik, dikkat gerektiren bir alanda bile kadınlarımızın başarılı olabileceğini düşünüyoruz bu hedeflerle bu projeyi başlattık bu projede emeği geçen arkadaşları saygıyla selamlıyorum."

- "Kadınların yeni bir meslek edinmelerine yardımcı oluyoruz"

Samsung Türkiye Servis ve Müşteri Hizmetleri Direktörü Erbil Topgül ise Kadın Teknisyen Eğitim Programı ile erkek figürleriyle özdeşleşmiş tamir, bakım gibi işlere yeni bir tanım getirerek, kadınların bu iş kollarında son derece başarılı olacağını göstermek istediklerinin altını çizdi.

Topgül, "Bu program sayesinde toplumsal cinsiyet eşitliği adına bir adım atarak, kadın iş gücünü destekliyor, kadınların yeni bir meslek edinmelerine yardımcı oluyoruz. Bu yıl, ilk kez başvurulara açılan programımıza Kariyer.net İşin Olsun Platformu’nun da katkılarıyla adaylarımız yoğun bir ilgi gösterdi ve yüzlerce başvuru aldık. Mülakatların ardından, Temmuz ayındaki ilk programımıza, 25 katılımcı ile başladık. Sonrasında 1 aylık pratik ve teorik eğitimleri tamamladık." diye konuştu.

Aynı zamanda katılımcılara Samsung servislerinde, yerinde staj imkanı sunduklarını belirten Topgül, "Teknoloji ve dijitalleşme ile her geçen gün daha da dönüşen Servis ve Müşteri Hizmetleri alanında bu kez de kadınların iş gücüne katılımı ve donanım elde etmeleri için elimizi taşın altına koymaktan heyecan duyuyoruz. Programdan mezun olan tüm katılımcıların, sektörümüze birer rol model olacağı inancıyla, her birine başarılar diliyorum." dedi.

Kariyer.net İnsan Kaynakları ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Çağlayan Karalar da, "Samsung Türkiye’nin mobil iletişim sektöründe kadın iş istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Kadın Teknisyen Eğitim Programı'nın özellikle kadınların bazı ön yargılar nedeniyle iş gücüne katılmakta zorluklar yaşadığı ülkemizde gerçekten de çok anlamlı ve önemli bir proje." şeklinde konuştu.

Kadınların mobil iletişim sektöründe, erkek işi olarak görülen tamir, bakım ve servis hizmetlerinde geleneksel bakış açısını yıkarak yeni bir anlayış getireceğine inandığını belirten Karalar, "Programdan mezun olan tüm katılımcıları tebrik ediyor, başarılarının kadınlara ilham ve cesaret vermesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Programa toplam başvuru sayısı 600’ü aşarken, uygun kriterlere bulunan adaylar, değerlendirme ve mülakat süreçlerine girmeye hak kazandı. Adaylara genel yetenek ve kişilik envanteri testi uygulandı, mülakatlar sonucunda 25 kadın teknisyen adayı seçildi.

Katılımcılardan ayrıca, Samsung Yetkili Servisi bünyesinde istihdam edilenler oldu. Katılımcılar arasında ilk 5'e girenler ödüle layık görülürken, 25 katılımcı 1500 saat uzaktan/online eğitim, 750 saat yüz yüze eğitim ve 600 saatlik staj uygulamasına katıldı.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber'in de konuk olarak katıldığı eğitimlerde, Tüketici Kanunu ile ilgili eğitimi ise Ticaret Bakanlığı Tüketici Daire Başkanı Yakup Güzel verdi.

Hayatın her alanında yetenekli ve güçlü kadınların yeni uzmanlıklar kazanmalarını desteklemek üzere hazırlanan Kadın Teknisyen Eğitim Programı, teorik ve pratik eğitimler yanında mesleki staj uygulaması da dahil toplam 4 hafta sürüyor.

Programın en önemli amaçları arasında, katılımcıların temel seviye cep telefonu, tablet ve aksesuar onarımı becerisi ve temel seviye teknik bilgiye sahip olmaları yer alıyor. Ayrıca, mobil iletişim sektöründe iyi bir kariyer oluşturmaları için ilk adımı atmaları ve sektörde yapacakları iş başvurularında daha donanımlı bir noktaya ulaşmalarının sağlanması da öne çıkıyor.

