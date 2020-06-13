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Samsung'dan "Babalar Gününe" özel kampanya

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.06.2020 11:19 | Son Güncelleme

Samsung, seçili akıllı telefonları, TV’ler ve klimalarda Babalar Günü'ne özel başlattığı kampanyalarla hediye almak isteyenlere seçenekler sunuyor

İSTANBUL (AA) - Samsung, Babalar Günü’ne özel akıllı telefon, TV ve klimalarda başlattığı kampanyalarıyla, babalarına hediye almak isteyenlere çeşitli seçenekler sunuyor.

Samsung açıklamasına göre, 21 Haziran Pazar günü kutlanacak Babalar Günü’ne az bir süre kala hediye arayışları da başladı. Samsung, seçili akıllı telefonları, TV’ler ve klimalarla bugüne özel başlattığı kampanyalarla hediye almak isteyenlere seçenekler sunuyor.

- Seçili Galaxy akıllı telefonlarda 1.000 TL'ye varan hediye çeki

Samsung’un 12 Haziran-21 Haziran tarihleri arasında, Samsung mağazaları ve Samsung Online Mağaza’da (https://shop.samsung.com/tr) geçerli "2020 Babalar Günü Akıllı Telefon Kampanyası" kapsamında Galaxy Z Flip, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20+, Galaxy S20, Galaxy S10 Lite, Galaxy Note10 Lite ve Galaxy A51 akıllı telefonlardan birini satın alanlar, ikinci alışverişlerinde kullanabilecekleri 1.000 TL’ye varan hediye çekinden faydalanabilecek.

- Samsung TV alana Galaxy Watch Active2 akıllı saat ücretsiz

Açıklamaya göre, "2020 Babalar Günü Televizyon Kampanyası" kapsamında ise Samsung’un seçili model TV’lerinden birini satın alanlara yanında Galaxy Watch Active2 ücretsiz olarak verilecek.

Kampanyaya dahil TV modellerinin satışta olduğu tüm online - offline satış noktalarında 30 Haziran’a kadar geçerli olan bu kampanyada "75" 4K QLED TV, 65" 4K QLED TV, 65" QLED Smart 4K UHD TV, 82" QLED Smart 4K UHD TV, 75" QLED Smart 4K UHD TV, 65" QLED Smart 4K UHD TV, 82" QLED Smart 4K UHD TV ve 75" QLED Smart 4K UHD TV" satın alanlara Samsung Galaxy Watch Active2 40mm akıllı saat, " 65" The Frame 4K QLED, 55" The Frame 4K QLED, 82" 4K UHD Smart TV ve 75" Smart 4K UHD TV" satın alanlara ise Samsung Galaxy Watch Active2 44mm akıllı saat hediye edilecek.

Kampanya koşullarının sağlanması durumunda satın alınan TV’nin 15 Temmuz’a kadar Samsung Yetkili Servis aracılığıyla kurulumunun yapılması, faturasının ve kurulum raporunun ise 31 Temmuz’a kadar aşağıda yer alan kampanya web sitesine yüklenmesi gerekiyor.

- Wind Free klima satın alanlara ikinci split klimada da indirim

Samsung’un 22 Haziran’a kadar devam edecek "Babalar Günü Wind-Free Premium Plus İndirim Kampanyası" kapsamında da Wind-Free Premium Plus split klima satın alanlar, Samsung marka ikinci split klimaya 3 bin TL’ye kadar indirimden yararlanabiliyor.

Samsung yetkili bayilerinden ve Samsung "https://shop.samsung.com/tr" online mağaza üzerinden yapılacak alışverişlerde geçerli olan kampanyadan faydalanmak için ise satın alınan birinci Wind-Free Premium Plus split klima ile birlikte seçilen ikinci klimayı da satın almak ve klimaların aynı sepet içerisinde ve aynı faturada yer alması gerekiyor.

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