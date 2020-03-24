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Samsung'dan cihaz temizliği önerileri

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.03.2020 12:14 | Son Güncelleme

Samsung, cihaz temizliği konusunda neler yapılması gerektiğine dair kullanıcılarına tavsiyeler sundu

İSTANBUL (AA) - Samsung, koronavirüsle mücadele kapsamında kullanıcılarına cihaz temizliği konusunda önerilerde bulundu.

Samsung açıklamasında, cihaz ile tuvalete girmemeye özen gösterilmesi gerektiği belirtilerek, "Ellerinizi su ve sabunla en az 20 saniye yıkadıktan sonra cihazınızı tekrar kullanabilirsiniz." ifadesine yer verildi.

Toplu taşımada ya da dışarıda bir yerlere dokunduktan sonra telefonunun olabildiğince az kullanılması gerektiği belirtilen açıklamada, şu önerilere yer verildi:

"Ellerinizi yıkadıktan ve telefonunuzu alkol bazlı temizleyiciler ile sildikten sonra tekrar kullanabilirsiniz. Cihazınızı su, sabun, deterjan, sirke gibi maddelerle yıkamaktan kaçının, herhangi bir temizlik malzemesinin içine cihazınızı koymayın, bekletmeyin. Bunun yerine alkol bazlı temizleyiciler kullanın. Alkol bazlı temizleyicileri direkt cihazınıza sıkmayın.

Bir mikrofiber bez veya dezenfekte edici mendiller yardımıyla cihazınızı nazik hareketlerle temizleyebilirsiniz. Aynı şekilde kulaklık ve şarj kablosu gibi aksesuarlarınızı da su, sabun, deterjan, sirke gibi maddelerle yıkamaktan kaçının. Bunlar yerine alkol bazlı temizleyici sıkılmış bir mikrofiber bez ya da dezenfekte edici mendiller kullanabilirsiniz."

- "Fazla bastırmadan hafifçe silin"

Samsung ayrıca, kullanıcılara cihazlarını temizleme işlemi sırasında şunları öneriyor:

"Temizlik işlemlerini yaparken telefonunuzu şarjdan çıkarın. Telefonunuzun hiçbir üniteye bağlı olmadığına emin olun. Kılıf ve kapakları çıkarın, kablo ve aksesuarları kullanmayın. Kamera lensi temizleme bezi gibi yumuşak, tüy bırakmayan, mikrofiber bir bez kullanarak cihazınızın dış yüzeyini hafifçe silin. Cihazınızdaki açık kısımların neme maruz kalmamasına dikkat edin ve sıvı maddeleri doğrudan cihazınız üzerinde kullanmayın.

Gerekli durumlarda, bezin bir ucunu az miktarda saf su ile nemlendirin. Cihazınızın ön ve arka yüzeyini, fazla bastırmadan hafifçe silin. Basınçlı hava kullanmayın, çamaşır suyu spreyi ya da sıvı malzemeleri cihazınıza doğrudan temas ettirmeyin."

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