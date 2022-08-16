Samsung'un yeni ürünlerinin ön siparişleri Amazon Türkiye üzerinden alınmaya başlandı

İSTANBUL (AA) - Amazon.com.tr, Unpacked 2022 etkinliğinde tanıtımı yapılan Samsung’un yeni ürünleri için ön siparişleri almaya başladı.

Amazon açıklamasına göre, 31 Ağustos’a kadar devam edecek ön sipariş döneminde Amazon.com.tr müşterileri, Samsung’un yeni Galaxy Z Fold4 ve Galaxy Z Flip4 katlanabilir akıllı telefonlarının, Galaxy Watch5 ile Watch5 Pro akıllı saatlerinin ve Buds2 Pro kulaklığının ön siparişlerini verebilecek.

Galaxy Z Fold4’ün katlanabilir tasarımı, içte ve dışta olmak üzere 2 farklı ekrana ev sahipliği yapıyor. Bunlardan ana ekran 7,6 inç büyüklüğünde iken kapak ekranının büyüklüğü 6,2 inç. Her 2 ekran da Dinamik AMOLED 2X panelden oluşuyor ve yenileme hızları 120Hz olarak açıklandı. Ana kamera 50 MP çözünürlüğünde olan cihazda 10 MP telefoto ve 12 MP ultra geniş açılı 2 kamera da bulunuyor. Ana ekranının üzerinde yer alan 4 MP ön kamera ekran altına konumlandırılırken kapak ekranındaki kamera 10 MP olarak konumlandı.

Galaxy Z Flip4 ise daha kompakt hale getiren yeni ve dar boşluklu ince menteşe sistemi ile birlikte geliyor. 6,7 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğe ve 120Hz görüntü yenileme hızına sahip Dinamik AMOLED ekran ile birlikte gelen Galaxy Z Flip4, önceki modellere kıyasla daha ince ekran çerçevelerine sahip. Ön tarafta 10MP çözünürlüğünde selfie kamerası ve 22:9 en boy oranı sunuyor.

80 saate varan pil ömrüyle öne çıkan Samsung 40mm Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch Pro modelleri de satışa sunuluyor. Her iki versiyonun da Süper AMOLED bir paneli ve safir cam ile korunan ekranı bulunuyor. Cihazların içerisinde Samsung tarafından geliştirilen ve üretilen Exynos W920 Dual-Core 1.18GHz işlemci bulunuyor. Her iki model de bellek tarafında 1.5 GB RAM, depolama tarafında ise 16 GB dahili hafıza ile geliyor.

Galaxy Buds 2 Pro kulaklık ise Hi-Fi 24bit ses özelliği ile birlikte sunuluyor. Yeni kompakt ve ergonomik tasarım, yüzde 15 daha küçük boyutuyla dikkati çekiyor. Yeni Galaxy Buds2 Pro, dış ortam gürültüsünü kesen ANC özelliği sayesinde ise hareket halindeyken gelen çağrıları yanıtlamaya fırsat sunuyor. Ayrıca SmartThings Find, ister kılıfın içinde ister dışında olsun, kaybolan kulaklıkları hızlı ve kolayca bulmayı sağlıyor.

