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Samsunlular, Galatasaray maçına kemençe ve manilerle hazırlanıyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.11.2024 14:49
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Samsunlu vatandaşlar, Trendyol Süper Lig’de zirve mücadelesi verdikleri Galatasaray maçı öncesinde şehrin merkezinde kemençe ve maniler eşliğinde maç saatini bekliyor.

Samsunlular, Galatasaray maçına kemençe ve manilerle hazırlanıyor

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, ligin 12. hafta müsabakasında 3 puan gerisindeki lider Galatasaray’a konuk olacak. Mücadele öncesi Samsun’da taraftarlar arasında heyecan yüksek olurken, maça olan ilgi de bilet satışlarından belli oldu. Samsunspor taraftarlarına ayrılan 2 bin 623 adet bilet, satışa çıktıktan 47 saniye sonra tükendi.
Tarihinin en iyi lig başlangıcını yapan kırmızı-beyazlılar, Süper Lig’in ‘en iyi deplasman başlangıcını’ (ilk 6 deplasman maçında 6 deplasman galibiyet) yapmak için konuk olacağı Galatasaray maçı öncesinde şehirde heyecan oldukça büyük. Kemençe sanatçısı ve Samsunspor taraftarı olan Nizam Yıldırım (55), şehrin en işlek caddelerinden biri olan Saathane’deki çay ocakları arastasına girerek kemençesini konuşturdu. Bir anda kalabalığa kemençe şov yapan Yıldırım, Samsunspor’un Alman Teknik Direktörü Thomas Reis’e övgü dolu maniler dizerken, Galatasaray’ı da yeneceklerine dair atışmalar yaptı.

"KOYU BİR SAMSUNSPOR TARAFTARIYIM"

Manileri ve kemençe performansı büyük bir ilgi ve beğeni ile takip edilen kemençeci Nizam Yıldırım, “Yıllardır kemençe çalıyorum. Bugün de çarşıda otururken kemençe çalmaya başladım. Vatandaşlar da sağ olsun ilgi gösterdiler. Koyu bir Samsunspor taraftarıyım. Galatasaray maçı öncesi de bir şeyler söyledik. Daha önce de Samsunspor için besteler yaptım ve internette on binlerce kez izlendi. Bugünkü şovum spontane gelişti. İnşallah daha büyük yerlerde Samsunspor’a destek parçaları çalar söylerim” dedi.
Beğeni toplayan kemençe şovunun ardından vatandaşlar, Yıldırım’ı bahşiş yağmuruna tuttular.

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Samsunspor
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