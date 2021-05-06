YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsunlular kısıtlamaya rağmen Hıdırellez için gün doğumunda sahile gitti

Samsunlular kısıtlamaya rağmen Hıdırellez için gün doğumunda sahile gitti

06.05.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakum Sahili'ne gelen vatandaşlar, gün doğumunda "sağlık, aşk, para, ev, otomobil, evlilik ve eğitim" gibi dileklerini kumlara çizdi

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanmanın uygulanmasına rağmen Hıdırellez için Samsun'da gün doğumunda sahilde toplananlar, dileklerini kumlara yazdı.

Hızır ile İlyas peygamberlerin yılda bir kez buluştukları gün olduğu sayılan ve dileklerin kabul olduğuna inanılan Hıdırellez nedeniyle Atakum ilçesinde vatandaşlar gece saat 04.00'ten itibaren sahile gelmeye başladı ve gün doğumunu bekledi.

Gün doğumunda sahile toplananlar, "Her şeyin başı sağlık" diyerek dileklerini kumun üzerine yazarken, para, evlilik, ev, araba gibi istekler de kuma kazındı.

Sahile gelenlerin bir kısmı dua ederken bazıları da dileklerini yazdığı kağıtları denize attı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHenüz bebekken terk edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyorHenüz bebekken terk edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyor
Samsun'da kalbi duran kedi yavrusunu suni teneffüs yapan mahalle bekçisi kurtardıSamsun'da kalbi duran kedi yavrusunu suni teneffüs yapan mahalle bekçisi kurtardı
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 6 Mayıs Perşembe

İmsak
03:37
Sabah
05:19
Öğle
12:36
İkindi
16:29
Akşam
19:44
Yatsı
21:19

Samsun Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Perşembe

Nar Eczanesi
Ilkadimcanik
Meydan Eczanesi
Ilkadimcanik
Rendeci Eczanesi
Ilkadimcanik
Sezin Eczanesi
Atakum
Cağaloğlu Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Bursa'da 10 yıldır aynı mahalleye gelen leylek Yaren'in 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı

Bursa'da 10 yıldır aynı mahalleye gelen leylek Yaren'in 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde öğrencilerini dansın büyük ustalarıyla buluşturdu

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde öğrencilerini dansın büyük ustalarıyla buluşturdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.