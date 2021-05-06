Samsunlular kısıtlamaya rağmen Hıdırellez için gün doğumunda sahile gitti

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanmanın uygulanmasına rağmen Hıdırellez için Samsun'da gün doğumunda sahilde toplananlar, dileklerini kumlara yazdı.
Hızır ile İlyas peygamberlerin yılda bir kez buluştukları gün olduğu sayılan ve dileklerin kabul olduğuna inanılan Hıdırellez nedeniyle Atakum ilçesinde vatandaşlar gece saat 04.00'ten itibaren sahile gelmeye başladı ve gün doğumunu bekledi.
Gün doğumunda sahile toplananlar, "Her şeyin başı sağlık" diyerek dileklerini kumun üzerine yazarken, para, evlilik, ev, araba gibi istekler de kuma kazındı.
Sahile gelenlerin bir kısmı dua ederken bazıları da dileklerini yazdığı kağıtları denize attı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz