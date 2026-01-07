Samsunspor'a karşı 2 asist yapmıştı! Yüksel Yıldırım'dan Musaba için şoke eden sözler

Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba'nın transfer süreciyle ilgili kırmızı-beyazlıların başkanı Yüksel Yıldırım, HT Spor'a konuştu. Musaba için çarpıcı ifadeler kullanan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"ETİK DAVRANMADILAR"

"Musaba artık Fenerbahçe'nin oyuncusu. Fenerbahçe'nin oyuncusu hakkında çok konuşmaya gerek yok ama. Bir şeye son kez açıklık getireyim tüm Türkiye duysun. Biz, Fenerbahçe'yi kritize ederken etik olarak davranmadığı için kritize ettik. 'Fenerbahçe bu oyuncuyu alamaz, vermiyoruz.' asla öyle bir şeyler konuşmadık.

Oyuncumuzla Fenerbahçe'nin temasa geçtiğini duyduk. Oyuncuya soruyoruz, 'Asla görümüyorum.' diyor. 'Duyuyoruz, medyada böyle şeyler var. Oyuncunun performansı aşağı gidiyor. Varsa ona göre konuşalım bir dizayn edelim aramızda.' dedik. 'Yok yok' dediler. Sonra gerçekleri saklayamıyorsun uzun dönemde, bunun doğru olduğu ortaya çıktı. Oyuncuyla konuşulan şey onun maaşı çünkü bizim alacağımız para kontratında yazıyor. 5 artı KDV 6 milyon euro Türkiye'deki takım alırsa, yurt dışı 5 milyon euro KDV'siz. Buna ben hiçbir şey yapamıyorum."

"BONUS KOYMAK İSTEDİK"

Biz bu oyuncuyu getirirken pazarlıklar yaptık. Oyuncu, 'Samsunspor'u sıçrama tahtası olarak görüp, daha büyük takımlara gitmek istiyorum Avrupa'da.' dedi. 'Türkiye'de de senin fırsatların var. 3 büyük takım seni isteyebilir' dedik. O 3 milyon euro çıkış maddesi koyalım dedi. '3 milyon çok az artık rakamlar uçtu, ben seni 3 milyona salmam.' dedim. Pazarlıklarla 5 milyonda anlaştık. Bonus falan koyalım dedik bir sonraki satıştan. ‘Bunlar zora sokar, karşı takım kabul etmezse’ dedi.

"ETİK DAVRANMADI"

Benim üzüldüğüm şey oyuncu 1 sene oynar, Avrupa'da kendini gösterir. Samsunspor'a katkılarda bulunur. Ondan sonra yaz dönemi transfer gelirse bakarız. Bizim transfer planlaması böyleydi. Kadro yapılanması böyleydi. Bu transfer çok çabuk gelince, biz de müdahale edemeyince. Fenerbahçe'ye sadece kritize ettik. Ben 'Terbiyesizlik' diye bir laf kullandım. Ama bu 'Terbiyesizlik' lafı kötü anlamda değil. Etik davranmadı. FIFA'nın kuralı var, bir kulüp kontratı olan bir oyuncuyla görüşecekse önce kulübüne bildirir. 'Oyuncuya ilgimiz var, biz bununla görüşmek istiyoruz. Bize izin verir misin?' diye.

"BİZE TELEFON AÇACAKTI"

Biz vermek zorundayız çünkü çıkış maddesi var. Bunu bahane edip yarın bizi FIFA'ya götürebilir. FIFA'lık olmak istemiyoruz. Ama oyuncu da Fenerbahçe de FIFA'lık olmak istemiyor. Bunun etik doğrusu Fenerbahçe bize bir telefon açacaktı, 'Başkanım böyle böyle' diyecekti, biz de başkan ya da yönetim kurulundan kimse arkadaşlar izin verecektik. Bu noktalara gelmeyecektik. Biz burada kontrolü elimize almak için 'Bu iş böyle giderse, bu iş FIFA'lık olabilir' dedik. Benzer örnekleri Avrupa'da yaşandı ve FIFA'lık oldular ve kulüplere ceza geldi. Biz Fenerbahçe'nin ceza almasını istemeyiz dedik.

"TERBİYESİZLİK YAPTI"

Musaba çok terbiyesizlik yaptı. Şimdi terbiyesizlik lafını söylüyorum. Samsunspor'dan gidiyorsun Fenerbahçe'ye 4'ün de mi 3'ün de mi ne imza atmış, para 2'sinde yatmış kasamıza. 6'sında maç yapıyorsun. Takıma, hocaya ve bizlere veda etmedi. Biz kulüp olarak kendisine bir teşekkür yazısı yayınladık. Sebebi bize yapmış olduğu ekonomik katkıdan dolayı. 4 ay Samsunspor'da kaldı, bizim ona verdiğimiz paranın 6 katını kazandırarak gitti. Sonuçta biz örnek bir kulüp olmak istiyoruz çünkü bütün menajerler Samsunspor'u takipte şu anda. Samsunspor oyuncusuyla nasıl vedalaşıyor, Samsunspor oyuncusuna nasıl hoş geldin diyor bunlara bakıyorlar. Bunlar artık tüm dünyada görüldüğü için bunları güzel bir şekilde yapıp, diğer oyuncuların daha istekli daha rahat gelmesini istiyoruz. Ama biz dünkü maçtan sonra teşekkür yazısını kaldırdık çünkü dünyada kaç tane maç seyrediyorsun bir oyuncu eski takımına karşı oynarken gol atıyor sevincini yapamıyor. Elleriyle yavaş olun yapmayın diyor, adam saygıdan dolayı sevinmiyor, niye? Saygıdan dolayı. Geçmişte oynadığı takıma terbiyesizlik yapmayayım, bir örf adet, kültür var.

"PARACI BİR OYUNCU"

Musaba'da bunların hiçbiri yokmuş, dün şok oldum ben. O golleri attırdı, danslar yapıyor, taraftarı elleriyle havaya kaldırıyor. Eskiden Samsunspor taraftarına yapıyordu şimdi Fenerbahçe'ye yapıyor yarın başka bir yere gidecek orada da yapacak. Bu adam tamamen paracı bir oyuncu. Dün canlı yayında ağlıyor. Ne ağlıyorsun ya! Duygusallaşmış... Şovmen. İnanılmaz kızdım, üzüldüm. Ben onun 2. babası gibiydim. Her gün telefonla konuşuyordum onu ikna edip, Samsunspor'a getirmek için. Bir sevgi vardı ama bir anda yok etti. Her şeyde bir hayır vardır."