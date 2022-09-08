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Samsunspor, Ali Kaan Güneren'i kiralık olarak kadrosuna kattı

08.09.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor, Ali Kaan Güneren'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Samsunspor, Ali Kaan Güneren'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü'nden Ali Kaan Güneren'i kiraladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü'nün orta saha oyuncusu Ali Kaan Güneren'in satın olma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Bu sezon Süper Lig'de 3 maçta görev alan 22 yaşındaki oyuncunun 21 yaş altı ve ve A2 Türkiye Mili Takımı forması da giydiği kaydedildi.

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