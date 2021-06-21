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Samsunspor, Ali Ülgen ile prensip anlaşmasına vardı

21.06.2021 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor, Ali Ülgen ile prensip anlaşmasına vardı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, defans oyuncusu Ali Ülgen'i renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Ankaraspor'da formaya giyen 21 yaşındaki Ali Ülgen ile 4 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı kaydedildi.

Defans oyuncusu Ülgen, geçen sezon Ankaraspor'da 30 maçta forma giydi.

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