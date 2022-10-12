Samsunspor, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda 15 Ekim Cumartesi günü Altınordu ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde ısınmayla başlayan antrenman, taktik idmanın ardından sona erdi.

İdmana sakatlıkları devam eden Mücahit Albayrak ve Yusuf Abdioğlu katılmadı.

Antrenmanın ardından yeni yaşını kutlayan Cihan Kahraman ve Arnavut futbolcu Eraldo Cinari, takım kaptanı Moryke Fofana ile pasta kesti.



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