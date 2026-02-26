SPOR

Samsunspor Avrupa'da coştu! İşte muhtemel rakipleri...

UEFA Konferans Ligi rövanş maçında Shkendija’yı 4-0’lık skorla sahadan silen Samsunspor, adını son 16 turuna yazdırarak tarihi bir başarıya imza attı. Karadeniz ekibi, muhtemel rakipleri Rayo Vallecano ve Shakhtar Donetsk öncesi tüm Avrupa’ya gövde gösterisi yaptı.

Burak Kavuncu
Karadeniz fırtınası sınırları aştı, Samsunspor Avrupa’da destan yazmaya devam ediyor! UEFA Konferans Ligi son 32 turu rövanş mücadelesinde, deplasmandaki 1-0’lık mağlubiyetin rövanşına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Samsunspor, Shkendija’yı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda geçmeyi bildi. İkinci yarıda vites yükselten kırmızı-beyazlılar; Ntcham, Ndiaye ve Mouandilmadji’nin ayağından bulduğu gollerle sahadan 4-0 galip ayrılarak adını son 16 turuna altın harflerle yazdırdı.

SAMSUNSPOR RAKİBİNİ GOL YAĞMURUNA TUTTU!

Samsunspor Avrupa da coştu! İşte muhtemel rakipleri... 1

UEFA Konferans Ligi’nde gururumuz Samsunspor, deplasmandaki 1-0’lık galibiyetin rövanşında Shkendija’yı adeta sahadan silerek adını son 16 turuna yazdırdı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada gol perdesini 53. dakikada penaltıdan Olivier Ntcham açarken, 71. dakikada sahneye çıkan Cherif Ndiaye farkı ikiye çıkararak tur kapısını araladı. Maçın son bölümlerinde ise tam bir Marius Mouandilmadji şovu yaşandı; 79 ve 90+2. dakikalarda fileleri havalandıran yıldız golcü, 4-0’lık görkemli galibiyeti perçinleyerek şehri bayram yerine çevirdi. İlk maçın ardından taraftarının müthiş desteğiyle maçta farkı açan kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla Avrupa'da ne kadar iddialı olduklarını bir kez daha kanıtladı.

KARADENİZ EKİBİ CEBİNİ DOLDURDU!

Samsunspor Avrupa da coştu! İşte muhtemel rakipleri... 2

Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselen Samsunspor, şu ana kadar toplam 8.3 M€ gelir elde etti.

MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU...

Samsunspor Avrupa da coştu! İşte muhtemel rakipleri... 3

Bu tarihi zaferin ardından gözler, İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek olan son 16 turu kuralarına çevrildi. Samsunspor'un muhtemel rakipleri arasında İspanya La Liga’nın dişli ekiplerinden Rayo Vallecano ve Avrupa kupalarının tecrübeli ismi Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk öne çıkıyor. Teknik direktör ve futbolcuların maç sonu açıklamalarında vurguladığı gibi, Karadeniz ekibi rakip kim olursa olsun sahaya aynı azim ve disiplinle çıkmaya kararlı. Samsunspor’un bu form grafiğiyle Avrupa yolculuğunda daha ne kadar ileri gidebileceği şimdiden merak konusu olurken, futbol kamuoyu "Kuzeyin Kralı"nın çeyrek final yolundaki bir sonraki adımını heyecanla bekliyor.

MAÇ SONUNDA AÇIKLADI! "HOCAMIZ MANTALİTESİNİ AŞILADI..."

Samsunspor Avrupa da coştu! İşte muhtemel rakipleri... 4

Cherif Ndiaye: "Öncelikle ilk yarıdaki performansımıza bakınca küçük detaylarda sıkıntılar vardı. Hocamız bizle konuştu devrede, mantalitesini aşıladı. Buraya gelen taraftarımız da teşekkürler. En iyi şekilde bir sonraki maça odaklanacağız.

Taraftarımıza yaptığım harekette şunu belirtmek istedim; benden gol bekliyorlardı, ben elimden geleni yapıyordum ama gol atamıyordum, bugün attım. İnşallah gol atmaya devam ederim."

MS
Samsunspor Samsunspor
4 - 0
Shkendija Shkendija

