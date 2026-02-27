Fenerbahçe taraftarı ilk yarıda o ismi hedef aldı! Resmen saç baş yoldurttu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında İngiltere'de tarih yazmak için sahaya çıktı. İlk maçta aldığı ağır yenilgiyi unutturmak isteyen sarı-lacivertliler, The City Ground Stadyumu'nda maça adeta fırtına gibi başladı.
Karşılaşmanın 22. dakikasında genç yetenek Sidiki Chérif’in süratle taşıyıp içeri çevirdiği topu usta işi bir vuruşla ağlara gönderen Kerem Aktürkoğlu, temsilcimizi 1-0 öne geçirdi. Soyunma odasına bu skor avantajıyla giden Kanarya, tur için ihtiyacı olan golleri bulmak adına ikinci yarı öncesi taraftarına büyük bir umut aşıladı.
Fenerbahçe, Sidiki Chérif ile müsait pozisyondan yararlanamadı. Bu pozisyon sonrası Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada büyük üzüntü yaşarken, takım arkadaşları genç oyuncuyu teselli etti.
