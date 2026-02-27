SPOR

Fenerbahçe taraftarı ilk yarıda o ismi hedef aldı! Resmen saç baş yoldurttu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe İngiltere semalarında tur arayışında. Sarı-lacivertli ekibimiz maça oldukça hızlı başlarken, golcü oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ile 1-0 öne geçmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk yarısına ise son anlarda Cherif Ndiaye ile kaçan pozisyon damga vurdu.

Burak Kavuncu
Cherif Ndiaye

Cherif Ndiaye

SEN Senegal
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Yılport Samsunspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında İngiltere'de tarih yazmak için sahaya çıktı. İlk maçta aldığı ağır yenilgiyi unutturmak isteyen sarı-lacivertliler, The City Ground Stadyumu'nda maça adeta fırtına gibi başladı.

MAÇA FIRTINA GİBİ GİRDİ!

Fenerbahçe taraftarı ilk yarıda o ismi hedef aldı! Resmen saç baş yoldurttu 1

Karşılaşmanın 22. dakikasında genç yetenek Sidiki Chérif’in süratle taşıyıp içeri çevirdiği topu usta işi bir vuruşla ağlara gönderen Kerem Aktürkoğlu, temsilcimizi 1-0 öne geçirdi. Soyunma odasına bu skor avantajıyla giden Kanarya, tur için ihtiyacı olan golleri bulmak adına ikinci yarı öncesi taraftarına büyük bir umut aşıladı.

SON SANİYELERDE CHERIF'İN KAÇIRDIĞI POZİSYON SAÇ BAŞ YOLDURTTU...

Fenerbahçe, Sidiki Chérif ile müsait pozisyondan yararlanamadı. Bu pozisyon sonrası Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada büyük üzüntü yaşarken, takım arkadaşları genç oyuncuyu teselli etti.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
23:00 86'
Nottingham Forest Nottingham Forest
1 - 2
Fenerbahçe Fenerbahçe

Canlı Skor
