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Samsunspor Başkanı'ndan Nurullah Aslan açıklaması! "F.Bahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldık"

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.07.2020 22:37 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Nurullah Aslan ile ilgili Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım açıklamalarda bulundu.

Samsunspor Başkanı'ndan Nurullah Aslan açıklaması! "F.Bahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldık"

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu kalecileri Nurullah Aslan hakkında açıklamalarda bulundu.

Radyospor'da açıklamalarda bulunan Yüksel Yıldırım, "Nurullah Aslan için hem Beşiktaş'tan hem de Fenerbahçe'den resmi transfer teklifi aldık. Nurullah'ı satmayacağız demiyoruz. Nurullah'ı şu an için satmayacağız. Nurullah'ın TFF 1. Lig tecrübesi eksik. Bana göre en az 2 yıl Süper Lig oynaması da gerek. Nurullah şımarmayacak, 7/24 çalışacak. Ben de onu dünya yıldızı yapacağım. Nurullah neden bir gün Liverpool'un kalesini korumasın?" dedi.

Transfer haberleri | Nurullah Aslan için Beşiktaş ve Fenerbahçeden resmi teklifi aldık

"KARIUS'TAN DAHA İYİ KALECİ"

Samsunspor'un başkanı ayrıca, "Nurullah'ı Türkiye'de vereceğim kulüpler bonservis ödemesini yapabilecek mi? Ne yazık ki yapamayacak. Kiev'de Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool - Real Madrid maçını izlemiştim. Liverpool kaleci Karius'un hatalarıyla rezil olmuştu. Ben inanıyorum; Nurullah, Karius'tan daha iyilerini yapar. Nurullah'ı 3-5 milyon Euro'ya Beşiktaş'a satacağıma, 50-60-80 milyon Euro'lara Liverpool gibi takımlara satmak isterim. Neden olmasın? Fenerbahçe oynatmadığı Eljif Elmas'ı Napoli'ye 17 milyon Euro'ya sattı. Biz oynattığımız oyuncuyu satacağız." ifadelerini kullandı.

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