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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan canlı yayında Fenerbahçe maçı sonrası olay itiraf! ''Galatasaray taraftarıydım...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
22.10.2024 00:02
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe  2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından katıldığı programda maçı değerlendiren Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray taraftarını olduğunu dile getiren Başkan Yıldırım, 2 puan kaybettiklerini Fenerbahçe'nin ise 1 puan kazandığının altını çizdi. İşte detaylar...

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan canlı yayında Fenerbahçe maçı sonrası olay itiraf! ''Galatasaray taraftarıydım...''

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Samsunspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşma Karadeniz ekibinin son bölümde bulduğu golle 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Mücadelenin ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Ekol Tv'de canlı yayına bağlarak açıklamalarda bulundu.

İşte Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları;

''TAM BİR ŞOV''

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Maçın son bölümünde attıkları golde faul olup olmadığına yönelik çıkan tartışmalara karşılık Başkan Yüksel Yıldırım “Attığımız golde faul yok. Bir dokunma var ama İrfan Can Kahveci artistlik bir şekilde kendisini yere attı hemen. Bu işleri güzel yapıyor. Hakem faul vermeyince hemen ayağa kalktı. Soner Aydoğdu çok güzel bir gol attı. Sonra İrfan Can Kahveci kendini bir daha yere attı. Ben şaşırdım ne oluyor diye. Tam bir şov.'' ifadelerini kullandı.

''GALATASARAY'I TUTUYORDUM''

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Eskiden Galatasaray taraftarı olduğunu dile getiren Yıldırım “Bir aydır Fenerbahçe medyası beni polemiğe çekti! Geçmişte Galatasaray'ı tutuyordum, bunu saklamak bana yakışmaz. Fenerbahçe'den puan alırsak taşların yerinden oynayacağını söyledim.” dedi.

''EĞER İPTAL OLSAYDI... YERDEN YERE VURURDUM''

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Açıklamalarına devam eden Yıldırım “Eğer bizim ikinci golümüz iptal edilseydi kanal kanal hakemleri yerden yere vururdum. İkinci sarıdan bir kırmızı kart verilmedi. Penaltı var, yok. Top Amrabat'ın eline çarpıyor, Amrabat ağzını bile açamıyor. Yüzünün şeklini görüyoruz.'' sözlerini sarf etti.

''FENERBAHÇE 1 PUAN ALDI, BİZ 2 PUAN KAYBETTİK''

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Fenerbahçe'nin 1 puan aldığını sözlerine ekleyen Yıldırım ''Dün geceki maçı seyrettikten sonra üzülen biz olduk. Fenerbahçe 1 puan aldı, biz iki puan kaybettik.” dedi.

''İSMAİL KARTAL FENERBAHÇESİ DAHA FAZLA ZORLAMIŞTI''

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“İsmail Kartal Fenerbahçesi mi Jose Mourinho Fenerbahçesi mi sizi daha fazla zorladı?” diye gelen soruya Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım “Geçen seneki Fenerbahçe maçı bizim için daha zor olmuştu.” diyerek cevap verdi.

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Samsunspor Yüksel Yıldırım fenerbahçe
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