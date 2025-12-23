SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay sözler: Terbiyesizlik!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe’nin Anthony Musaba transferiyle ilgili girişimlerine sert tepki gösterdi. Sarı-lacivertli kulübün Samsunspor yönetimiyle hiçbir temas kurmadan hareket ettiğini vurgulayan Yıldırım, oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma maddesini hatırlattı. Musaba’nın performansıyla dikkat çektiği sezonda transfer sürecinin ancak kontrattaki bedelin peşin ödenmesi halinde mümkün olacağını ifade eden Yıldırım’ın sözleri, gündeme damga vurdu.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay sözler: Terbiyesizlik!
Berker İşleyen
Anthony Musaba

Anthony Musaba

HOL Hollanda
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Yılport Samsunspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Anthony Musaba hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldırım sözleriyle yine gündem oldu.

"TERBİYESİZLİK"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım dan Fenerbahçe ye olay sözler: Terbiyesizlik! 1

Sezgin Gelmez’e konuşan Yıldırım, Fenerbahçe’nin kulüple herhangi bir temas kurmadığını belirterek, “Fenerbahçe bizimle hiç konuşmadı. Terbiyesizlik. Oyuncunun serbest kalma maddesini kullanarak almaya çalıştıklarını biliyorum. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Kontratta serbest kalma için belirlenen bir bedel var. O miktarı peşin öderlerse oyuncuyu alabilirler” ifadelerini kullandı.

ÇIKIŞ MADDESİ 6 MİLYON EURO

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım dan Fenerbahçe ye olay sözler: Terbiyesizlik! 2

Musaba’nın Samsunspor ile olan sözleşmesinde, Türkiye içi transferler için 6 milyon euro, yurt dışı transferler için ise 5 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor.

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Samsunspor formasıyla 22 maçta görev alırken 6 gol atıp 3 asistlik katkı sağladı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Shomurodov, gol krallığında zirvenin tek sahibi olduShomurodov, gol krallığında zirvenin tek sahibi oldu
TFF, hak mahrumiyeti cezası alan 29 futbolcunun cezasını onadıTFF, hak mahrumiyeti cezası alan 29 futbolcunun cezasını onadı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Samsunspor Yüksel Yıldırım son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

Siparişlere yetişemiyor 'Yapamazsın' dediler 'İyi ki başlamışım, vazgeçmemişim'

Siparişlere yetişemiyor 'Yapamazsın' dediler 'İyi ki başlamışım, vazgeçmemişim'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.