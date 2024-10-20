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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıracak açıklamalar! ''Zaman çalma ihtiyacı hissettiler...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
20.10.2024 22:52
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe  2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, bariz penaltılarının verilmediğini ve Fenerbahçe'nin zamana oynadığını dile getiren sözleriyle gündem oldu.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıracak açıklamalar! ''Zaman çalma ihtiyacı hissettiler...''

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Samsunspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşma Karadeniz ekibinin son bölümde bulduğu golle 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Mücadelenin ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, açıklamalarda bulundu.

İşte Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları;

''BARİ PENALTIMIZ VERİLMEDİ''

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Bariz penaltılarının verilmediğini dile getiren başkan Yıldırım, "Fenerbahçeli basının yardımı ile bir aydır Türkiye ve Fenerbahçeli basın bu maçı konuşuyordu. Ben de bunu fırsat bildim. Anadolu takımı için böyle önem kazanmak ve konuşulmak pazarlamaydı. Akıllı bir şekilde kullandım bunu. Maça gelirsek, bizim rakibimiz Fenerbahçe değil ama bugün gördünüz, biz söyledik hep, biz tüm maçlara galibiyet için çıkıyoruz. 90 dakika koşarak oynuyoruz, bugün de bunun örneğini gösterdik. Soner'in son dakikada şutu kaleyi tutsa 3-2 olacaktı. Bariz bir penaltımız verilmedi bize göre." dedi.

''FENERBAHÇE ZAMAN ÇALMA İHTİYACI HİSSETTİ''

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Yüksel Yıldırım açıklamasının devamında; "Samsunspor, oyunu asla çirkinleştirmeyecek dedim ve bugün de bunu gösterdik. Fenerbahçe, 2-1 öne geçtikten sonra kalecinin oyunu geciktirmesi, Dzeko'nun çıkarken tavırları falan, Fenerbahçe bu maçtan 2-1 galibiyetle ayrılmak için zaman çalma ihtiyacı hissetti. Bu beni mutlu etti, Samsunspor iyi yolda gidiyor. 10 katı bir bütçe ile kafa kafaya oynadık. Yediğimiz goller, bariz bizim hatamızdan oldu. Attığımız goller, biz yaratarak attık. Herkesi kutluyorum. Mağlubiyetten gelip beraberliği yakalamak bizim için sevinç verici. Mutlu ayrılacağım. Şehir mutlu." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA DA BÖYLE OYNAYACAĞIZ"

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ifadelerine devam eden Samsunspor Başkanı Yıldırım "Biz Beşiktaş maçında da iyi oynadık, 10 Kasım'da İstanbul'a geleceğiz, o maçta da böyle oynayacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Ben Samsunsporluyum, sahibi olduğum kulüp, bu kulübü destekliyorum ve bütün takımlara aynı istekle oynuyoruz bunu açıklamak istedim. Fenerbahçe basını beni çok suçladı. Öyle bir karakterde olamam. Çok istedik kazanmayı, ikinciliğimizi korumak istedik. Fenerbahçe'ye yenilmememiz lazımdı yerimizi korumak için. Bugün yenilmedik, üçüncü olduk, keşke yenseydik ve yeniden ikinci olsaydık. Nasıl başladığımız değil, nasıl bitirdiğimiz önemli. Samsunspor, adım adım hedeflediği yere gidecek." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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Samsunspor fenerbahçe
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