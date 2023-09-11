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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan transfer isteyen taraftara cevap: 'Nasıl yaparız bilmiyoruz'

11.09.2023 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon 1. Lig'i liderlik koltuğunda bitiren ve bu sezon Süper Lig'de mücadele eden Samsunspor'da bir taraftar, sosyal medyadan yaptığı paylaşıma başkan Yüksel Yıldırım'ı etiketleyerek 6 numara transferi istedi. Yıldırım'ın cevabı ise dikkat çekti.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’da bir taraftarın 6 numaralı bir transfer isteğine Başkan Yüksel Yıldırım, yeni yapılanmada düşünmedikleri oyuncuların gitmediğini bu yüzden transfer yapamadıklarını söyledi.

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Samsunspor’da taraftarların sosyal medyadan orta sahada 6 numara pozisyonuna transfer talebine Başkan Yüksel Yıldırım, "Sanki aklımızdan geçenleri, yapmaya çalıştıklarımızı yazmışsınız. Sizlerle aynı düşünceler içerisindeyiz. 14 yabancı oyuncu kotamız dolu ve takımdaki yeni yapılanmada düşünülmeyen oyuncular da maalesef gitmiyor. Bu durumda nasıl transfer yapacağız, biz de bilmiyoruz. Keşke transfer yapabilsek." diye cevap verdi.

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