Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: "Yeniden bu takımı efsane hale getirmeyi planlıyorum"

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, "Yeniden bu takımı efsane hale getirmeyi planlıyorum, yani yeni bir tarih yazacağım." dedi.

Yıldırım, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Türk futbolunda devrim yapamaya geldiğini söyledi.

Türk futbolunda her yönüyle örnek gösterilen bir kulüp ve başkan olacağını ifade eden Yıldırım, "Bunu da yapacağıma inanıyorum. Bu işin altına ben sadece elimi değil tüm vücudumu koydum. Yılport Samsunspor olarak biz TFF 1. Lig'de misafiriz. On sene burada kaldık artık buradan Süper Lig'e yükselmek istiyoruz. Süper Lig'in iskeletini kuracak takımı da şimdiden oluşturuyoruz. Kulübü borçsuz ve futbolcularına günü gününe ödeme yapar hale getirdik. Artık futbolcular Samsunspor'a gelmek için haber gönderiyor. İnanılmaz iyi oyuncular bize gelmek için can atıyor. Nedeni, ekonomik hiçbir sıkıntısının olmamasıdır." diye konuştu.

Şampiyon olacak kadroyu kurduklarını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bunun için erkenden takımı kampa aldık. Tüm transferleri ikinci kamp dönemine yetiştireceğiz. Türk futbolunun efsane takımı ne yazık ki 2. Lig'e düştü neredeyse kapanıp gidiyordu ama biz Samsunspor sevdalısı olarak takıma sahip çıktık. Benim hedefim bu şehri mutlu etmek. Samsunspor bu kentin markası ve ben de bu markanın sahibiyim. Şimdi yeniden bu takımı efsane hale getirmeyi planlıyorum, yani yeni bir tarih yazacağım. Siz de bu tarihe şahitlik yapacaksınız."