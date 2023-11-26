SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Samsunspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, skor kaç kaç? Karşılaşmada ilk düdük çaldı

Samsunspor Beşiktaş maçı canlı olarak yayınlanıyor. Süper Lig'in 13. haftasında oynanan maçta Hakem Abdulkadir Bitigen düdük çaldı. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Anıl Usta yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge. Samsunspor Beşiktaş maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. İşte, Samsunspor Beşiktaş maçı canlı yayın bilgisi...

SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK DÜDÜK ÇALDI

Samsunspor Beşiktaş maçı bugün saat 16.00'da başladı.

Samsunspor Beşiktaş maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana geliyor.

SAMSUNSPOR VE BEŞİKTAŞ SÜPER LİG'DE 61. KEZ KARŞI KARŞIYA!

2 takım çıkacakları maçla Süper Lig'de 61. kez karşı karşıya geliyor.

Samsunspor'un ilk kez Süper Lig'e yükseldiği 1969-1970 sezonundan bu yana yapılan 60 müsabakanın 33'ünü Beşiktaş, 11'ini Samsunspor kazandı, 16 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu karşılaşmalarda Beşiktaş toplamda 97 kez gol attı, Samsunspor ise 57 gol kaydetti.

Samsunspor ve Beşiktaş, Süper Lig'de son olarak 2011-2012 sezonunda rakip oldu. Ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan maç, 1-1 berabere tamamlandı. İstanbul'da yapılan mücadeleyi ise Yılport Samsunspor 1-0 kazandı. Karadeniz temsilcisi, söz konusu sezonda ligi 16. sırada tamamlayarak küme düştü.

Samsunspor ve Beşiktaş arasında Samsun'da oynanan 29 lig maçında da Beşiktaş'ın galip olması dikkati çekiyor.

Siyah beyazlılar deplasmanda çıktığı maçlarda Samsunspor'a galibiyet sayısında 14-6 üstünlük kurarken, 9 karşılaşmada ise eşitlikle sona erdi.

Bahsi geçen maçlarda Beşiktaş 43, Samsunspor ise 32 gol attı.

Öte yandan Samsunspor ve Beşiktaş arasında 2001-2002 sezonunun ilk yarısında Samsun'da oynanan karşılaşma, saha zemininin bozukluğu sebebiyle ertelenmişti. Ankara'da yapılan erteleme maçından ise Samsunspor 2-1 üstünlükle ayrılmıştı.

Öte yandan 2003-2004 sezonunda 2 takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşma ise deyim yerindeyse tarihe geçti.

Sezonun 18. haftasında, 25 Ocak 2004'te İnönü Stadı'nda oynanan müsabakada siyah-beyazlı oyunculardan Carlos Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Gabriel Pancu ve İlhan Mansız, hakem Cem Papila tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı. Hakem Papila, 5. kırmızı kartın ardından kurallar gereği, skor Samsunspor'un lehine 4-1 olduğu esnada, 85. dakikada maçı bitirdi. Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın skorunu Yılport Samsunspor lehine hükmen 4-0 olarak tescil etti.

SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER

Samsunspor 11'i: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Soner, Taylan, Bennasser, Emre, Holse, Ntcham, Mouandilmadji

Beşiktaş 11'i: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Chamberlain, Gedson, Onur, Muleka, Cenk

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