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Samsunspor, Bilal Bayazıt’ı kadrosuna kattı

Samsunspor, kaleci Bilal Bayazıt ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Samsunspor, Bilal Bayazıt’ı kadrosuna kattı

Kırmızı-beyazlı kulüp daha önce Vitesse Arnhem ve Kayserispor formalarını giyen kaleci Bilal Bayazıt ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Samsunspor, Bilal Bayazıt’ı kadrosuna kattı 1

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önce Vitesse Arnhem ve Kayserispor formalarını giyen kaleci Bilal Bayazıt ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbol kariyerine Hollanda’da başlayan Bilal Bayazıt, Vitesse Arnhem altyapısında yetişti. Altyapı kariyerinin ardından Vitesse Arnhem’de profesyonel futbol kariyerine adım atan başarılı kaleci, 2021-2022 sezonunda Kayserispor’a transfer olarak Türkiye kariyerine başladı. Vitesse Arnhem ve Kayserispor formalarıyla önemli tecrübeler edinen Bilal Bayazıt’ın, kırmızı-beyazlı armamız altında önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz" denildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
transfer Samsunspor
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