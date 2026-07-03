Samsunspor, Bilal Bayazıt’ı kadrosuna kattı

Kırmızı-beyazlı kulüp daha önce Vitesse Arnhem ve Kayserispor formalarını giyen kaleci Bilal Bayazıt ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önce Vitesse Arnhem ve Kayserispor formalarını giyen kaleci Bilal Bayazıt ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbol kariyerine Hollanda’da başlayan Bilal Bayazıt, Vitesse Arnhem altyapısında yetişti. Altyapı kariyerinin ardından Vitesse Arnhem’de profesyonel futbol kariyerine adım atan başarılı kaleci, 2021-2022 sezonunda Kayserispor’a transfer olarak Türkiye kariyerine başladı. Vitesse Arnhem ve Kayserispor formalarıyla önemli tecrübeler edinen Bilal Bayazıt’ın, kırmızı-beyazlı armamız altında önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz" denildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır