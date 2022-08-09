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Samsunspor, Brezilyalı futbolcu Douglas Tanque transfer etti

09.08.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor, Brezilyalı futbolcu Douglas Tanque transfer etti

Samsunspor, Brezilyalı futbolcu Douglas Tanque transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Brezilyalı forvet Douglas Tanque'yi kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Khor Fakkan forması giyen 28 yaşındaki santrfor oyuncusu Douglas Tanque ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Golcü futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Samsunspor, Brezilyalı futbolcu Douglas Tanque transfer etti

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