Samsunspor, Brezilyalı futbolcu Douglas Tanque transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Brezilyalı forvet Douglas Tanque'yi kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Khor Fakkan forması giyen 28 yaşındaki santrfor oyuncusu Douglas Tanque ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Golcü futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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