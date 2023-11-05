Samsunspor bu sezon ilk galibiyetini aldı! 11 yıl sonra yaşandı

2011-2012 sezonunda küme düşen Samsunspor, 11 yıl sonra çıktığı Süper Lig’e kötü bir başlangıç yaptı. Ligde oynadığı 10 maç sonunda dün Hatayspor karşısında ilk galibiyetini aldı. Kırmızı-beyazlılar bu sezon rakip filelere 7 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü. Oynadığı 10 maçta Samsunspor sahadan 1 galibiyet 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.

11 yıl sonra Süper Lig’e çıkan Samsunspor, ilk maçında Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak ilk puanını aldı. Ardından Samsunspor’un karşılaştığı Fenerbahçe, Kayserispor, Galatasaray, Antalyaspor, Gaziantep FK, Rizespor maçlarından mağlubiyetle ayrıldı.

Samsunspor, ayrıca ligin 4’üncü haftasında yoğun yağış nedeniyle İstanbulspor maçı da 12’nci dakikada tatil edildi. Peş peşe gelen mağlubiyetler sonrası kırmızı-beyazlılar teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı. Ardından Markus Gisdol ile anlaşan Kırmızı-Beyazlılar, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı, Ankaragücü’ne de deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Dün saat 16.00’da Samsun’da oynanan Hatayspor karşılaşmasında da Karadeniz temsilcisi ilk yarıyı 0-1 geride tamamladı. İkinci yarıya oyuna dahil olan Ercan Kara, Fofana, Schindler ve Laura’nın performanslarıyla Samsunpor 11 yıl sonra 90+9’da Schindler’in golüyle ilk galibiyetini aldı.





