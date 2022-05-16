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Samsunspor, Çağdaş Atan ile anlaşamadı

16.05.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor Kulübü, teknik direktör Çağdaş Atan’la anlaşamadıklarını duyurdu.

Samsunspor, Çağdaş Atan ile anlaşamadı

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Samsunspor’da teknik direktör Çağdaş Atan ile yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlandı.

Samsunspor Kulübü’nden görüşmelerin son durumuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik direktörlük görevi için daha önce prensip anlaşmasına vardığımız Çağdaş Atan ile devam eden görüşmelerimiz neticesinde ortaya çıkan görüş ayrılıkları nedeniyle karşılıklı iyi niyet çerçevesinde anlaşılarak görüşmelerimiz sonlandırılmıştır. Çağdaş Atan’a gösterdikleri anlayış için teşekkür eder, başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Genç teknik direktör Çağdaş Atan son olarak Süper Lig’de Alanyaspor’da görev yapmıştı.

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Çağdaş Atan Alanyaspor
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