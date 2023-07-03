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Samsunspor’da 20 futbolcu kampa dahil edilmedi

03.07.2023 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 48 futbolcu arasından 28 kişilik kamp kadrosunu oluşturdu, 20 futbolcu Erzurum kampına götürülmedi.

Samsunspor’da 20 futbolcu kampa dahil edilmedi

Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Erzurum’da kampa girdi. Palandöken’de 14 Temmuz’a kadar çalışmalarına devam edecek kırmızı-beyazlı ekipte teknik direktör Hüseyin Eroğlu, 48 kişilik futbolcu kadrosundan 28 kişiyi kampa dahil etti. 20 futbolcu ise Erzurum kampına götürülmedi. Kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: "Jakub Szumski, Okan Kocuk, Halil Yeral, Taha Tosun, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Yusuf Abdioğlu, Bedirhan Çetin, Alim Öztürk, Lubomir Satka, Youssef Ait Bennasser, Ali Ülgen, Barış Alıcı, Mücahit Albayrak, Soner Gönül, Kadeem Raymond Mathurin Harris, Enes Albak, Muhammet Ali Özbaskıcı, Soner Aydoğdu, Osman Çelik, Cihan Kahraman, Celil Yüksel, Moussa Yann Cedric Guel, Ahmet Sağat, Douglas Willians da Silva Souza, Moryke Fofana, Gaetan Loamba Laura, Polat Yaldır."

KADROYA GİREMEYENLER

Teknik Direktör Eroğlu, geçen sezon A takım kadrosunda yer alan Aykut Özer, Berk Taşkın, Yusuf Emre Gültekin’i Erzurum kadrosuna dahil etmedi. Yine A takımla antrenmana çıkan genç futbolcular Ali Taha Demir, Elano Lorenzo Yeğen, Alper Efe Pazar, Emir Hakan Patan, Mahmut Yiğit Türkmen kamp kadrosunda yer almadı. Bu futbolcuların yanı sıra geçen sezonu farklı kulüplerde kiralık olarak geçiren Ali Kılıç, Melih Okutan, Şener Kaya, Guy Serge Yameogo, Melih Altıkulaç, Semih Altıkulaç, Yusuf Ensar Poyrazlı, Furkan Fehmi Güneş, Ensar Arslan, Elhadj Bah, Sarp Ekinci, Sheldon Bateau da Erzurum kampı kadrosuna alınmadı.

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