SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Samsunspor’da Gökhan Meral ile yollar ayrıldı

Samsunspor’da Gökhan Meral ile yollar ayrıldı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 18.07.2020 14:03 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'e yükselen Samsunspor’da savunma oyuncusu Gökhan Meral ile yollar ayrıldı.

Samsunspor’da Gökhan Meral ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig'e yükselen Yılport Samsunspor, Gökhan Meral ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini duyurdu.

Samsunspor’dan yapılan açıklamada, “Gökhan Meral ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Gökhan Meral’e kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz” denildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Play-Off maçlarının saatleri değiştiPlay-Off maçlarının saatleri değişti
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay noktayı koydu

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti

Emre ve Acun'dan transfer hamlesi! G.Saray istemişti...

Emre ve Acun'dan transfer hamlesi! G.Saray istemişti...

Jorge Jesus yeniden Benfica'da

Jorge Jesus yeniden Benfica'da

Arda'dan dikkat çeken paylaşım

Arda'dan dikkat çeken paylaşım

Ronaldo'nun eski sevgilisi, pembe bikinisiyle mest etti

Ronaldo'nun eski sevgilisi, pembe bikinisiyle mest etti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Erzurum'un Süper Lig inadı sürüyor!

Erzurum'un Süper Lig inadı sürüyor!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İbrahim Üzülmez veda etti

İbrahim Üzülmez veda etti

Ayrılık resmi olarak açıklandı

Ayrılık resmi olarak açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsunspor’da Gökhan Meral ile yollar ayrıldı

Gökhan Meral ile yollar ayrıldı

Altınordu, en kötü sezonunu beraberlikle kapadı

Son 6 yılın en kötü sezonu

TFF 2. Lig ve 3. Lig Play-Off maçlarının saatleri değişti

Play-Off maçlarının saatleri değişti

Osmanlıspor’da koronavirüs şoku!

Osmanlıspor’da koronavirüs tespit edildi

Karşıyaka’da şampiyonluğa 600 bin TL prim

Şampiyonluğa 600 bin TL prim

TFF 2. Lig ve 3. Lig Play-Off maç programı açıklandı

Play-Off maç programı açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.