Samsunspor’da Gökhan Meral ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig'e yükselen Yılport Samsunspor, Gökhan Meral ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini duyurdu.
Samsunspor’dan yapılan açıklamada, “Gökhan Meral ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Gökhan Meral’e kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz” denildi.
(İHA)
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