SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Samsunspor’da Thomas Reis dönemi başladı!

Samsunspor’da Thomas Reis dönemi başladı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.06.2024 15:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor Kulübü, Alman Teknik Direktör Thomas Reis ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunspor’da Thomas Reis dönemi başladı!

2024-2025 sezonu hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlı kulüp, teknik direktörlük görevine Alman çalıştırıcı Thomas Reis’i getirdi. Karadeniz ekibi, Thomas Reis ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Nuri Asan Tesislerinde yapılan imza törenine Operasyon Direktörü ve İcra Komitesi Üyesi Soner Soykan, Futbol Direktörü Fuat Çapa, İcra Komitesi Üyesi Suat Çakır ve Mali İşler Direktörü Koray Yalçın katıldı.
İmza töreni sonrası konuşan Teknik Direktör Thomas Reis, "Samsun çok güzel bir şehir. Buraya geldiğim için mutluyum. Stadyumu, tesisleri ve Samsunspor Futbol Akademisini gezdim, çok beğendim. Takımımızı başarıya taşımak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımızın desteğiyle büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

THOMAS REİS KİMDİR?

Thomas Reis, VfL Bochum kadın takımının antrenörü olarak kısa bir görevden sonra 2011-2012 sezonu için kulübün rezerv takımında yardımcı antrenör olarak sözleşme imzaladı. Şubat 2012’de A takımın yardımcı antrenörü olarak çalıştı ve Nisan 2013’e kadar bu görevde kaldı. Ardından VfL Bochum’da U19 ile U23 takımlarından sorumlu oldu. Ocak 2015 yılında tekrar A takımın yardımcı antrenörü oldu. UEFA PRO lisansı sahibi olarak 2015-16 sezonu için tekrar U19’un baş antrenörü oldu ve sezonun ardından VfL Wolfsburg’a katıldı ve kulübün U19 takımının baş antrenörü oldu, Eylül 2019’a kadar Wolfsburg’da kaldı. Sonrasında eski kulübü VfL Bochum’a geri döndü ve A takımın teknik direktörü oldu. 2021’de 2. Bundesliga’da şampiyon olarak Bochum’un Bundesliga’ya yükselmesini sağladı. Bundesliga’daki ilk sezonunda ligde kalmayı başardı. 2022-2023 sezonu Ekim ayında FC Schalke 04’ün teknik direktörlüğü görevini devralan Reis, burada da takımın oyun stilini geliştirerek, genç yeteneklere şans vererek dikkat çekti. Thomas Reis, çalıştırdığı takımlarda baskılı ve ofansif futbolu benimseyerek disiplini, taktiksel bilgisi ve oyuncularla kurduğu sağlam ilişkilerle tanınan bir teknik direktör olarak öne çıkıyor.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş transferin ilk bombasını patlattı!Beşiktaş transferin ilk bombasını patlattı!
Mourinho EURO2024 tahminlerini açıkladı!Mourinho EURO2024 tahminlerini açıkladı!
Real Madrid'de Arda Güler için olay yaratan iddia!Real Madrid'de Arda Güler için olay yaratan iddia!
Anahtar Kelimeler:
Samsunspor
En Çok Okunan Haberler
Ünlü çiftin oğlu cinsiyet geçiş sürecinde! Son haline yorum yağdı

Ünlü çiftin oğlu cinsiyet geçiş sürecinde! Son haline yorum yağdı

Emekliye bayram ikramiyesi var ama...

Emekliye bayram ikramiyesi var ama...

Beşiktaş transferin ilk bombasını patlattı!

Beşiktaş transferin ilk bombasını patlattı!

Real Madrid'de Arda Güler için olay yaratan iddia!

Real Madrid'de Arda Güler için olay yaratan iddia!

Mourinho EURO2024 tahminlerini açıkladı!

Mourinho EURO2024 tahminlerini açıkladı!

Altay Bayındır Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma sağladı!

Altay Bayındır Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma sağladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler başladı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.