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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. öne eleme turundan katılan temsilcimiz Fenerbahçe'nin bu turu geçmesi halinde karşılaşacağı rakibi belli oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Cevdet Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Gornik Zabrze'yle kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'nin 3. eleme turundaki rakibi belli oldu.

RAKİP BELLİ OLDU

SON DAKİKA: Fenerbahçe nin Şampiyonlar Ligi ndeki rakibi belli oldu! 1

İsviçre'de gerçekleştirilen kurada temsilcimiz Gornik Zabrze'yi geçmesi durumunda Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

İLK MAÇ YARIN

SON DAKİKA: Fenerbahçe nin Şampiyonlar Ligi ndeki rakibi belli oldu! 2

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu maçları, yarın ve 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonununda ikinci eleme turu maçlarının rövanşları ise 28-29 Temmuz'da yapılacak.

Fenerbahçe'de yeni transferlerin ilk maçta forma giymesi beklenmiyor.

DEVLER LİGİ HASRETİ

SON DAKİKA: Fenerbahçe nin Şampiyonlar Ligi ndeki rakibi belli oldu! 3

Fenerbahçe, 17 sezondur Avrupa'nın bir numaralı kupasında lig ve grup aşamasında yer alamıyor. Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-09 sezonunda lig aşamasına kalan sarı-lacivertli takımın, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilmesi için bu sezon Gornik Zabrze'nin ardından 2 elemeyi daha geçmesi gerekiyor.

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