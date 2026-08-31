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Archie Brown'dan Beşiktaş derbisi öncesi olay mesaj!

Fenerbahçe’nin Samsunspor karşısındaki performansıyla dikkat çeken Archie Brown, maçın ardından Beşiktaş derbisi öncesi taraftara mesaj gönderdi.

Archie Brown'dan Beşiktaş derbisi öncesi olay mesaj!
Burak Kavuncu

Fenerbahçe, Samsunspor karşısında ilk yarıyı üstün bir oyunla geçirirken Archie Brown hücumdaki etkinliğiyle öne çıktı. Rakip ceza sahasında 8 kez topla buluşan Brown, bu alanda hem takımının hem de karşılaşmanın en başarılı oyuncusu oldu.

RAKİP CEZA SAHASINDA ARCHİE BROWN FARKI

Archie Brown dan Beşiktaş derbisi öncesi olay mesaj! 1

Karşılaşmanın ilk yarısında Samsunspor ceza sahasında topla buluşma sayılarında Fenerbahçe adına Archie Brown damga vurdu. Brown, 8 kez rakip ceza sahasında topla buluşurken Samsunspor'un takım halinde ulaştığı sayı 5'te kaldı.

Brown'ın bu performansı, Fenerbahçe'nin hücumda rakip kaleye ne kadar fazla yaklaştığının da göstergesi oldu.

“4-5 GOL ATABİLİRDİK”

Archie Brown dan Beşiktaş derbisi öncesi olay mesaj! 2

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Archie Brown, takımın performansından memnun olduğunu söyledi.

“Tanrı'ya şükrediyorum. En önemli şey bu. Bizim için pozitif bir maçtı. Lyon maçının özgüveni vardı. Yapmamız gerekeni yaptık. Şimdi önümüze bakıyoruz.”

Gol atmak istediğini de belirten Brown, “Umarım bir sonraki maçta gol atabilirim. Maça tempolu başladık ve maçı da bu şekilde sürdürdük. 4-5 atabilirdik. Sonuçtan mutluyum” ifadelerini kullandı.

KADIKÖY ÖNCESİ BEŞİKTAŞ’A MESAJ

Archie Brown dan Beşiktaş derbisi öncesi olay mesaj! 3

Archie Brown, açıklamalarının sonunda Beşiktaş derbisi öncesinde dikkat çeken bir mesaj verdi.

“Beşiktaş taraftarına mesaj gönderiyorum; Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır.”

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Samsunspor Derbi beşiktaş fenerbahçe Samsunspor Fenerbahçe maçı Archie Brown
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