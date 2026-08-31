Archie Brown'dan Beşiktaş derbisi öncesi olay mesaj!

Fenerbahçe, Samsunspor karşısında ilk yarıyı üstün bir oyunla geçirirken Archie Brown hücumdaki etkinliğiyle öne çıktı. Rakip ceza sahasında 8 kez topla buluşan Brown, bu alanda hem takımının hem de karşılaşmanın en başarılı oyuncusu oldu.

RAKİP CEZA SAHASINDA ARCHİE BROWN FARKI

Karşılaşmanın ilk yarısında Samsunspor ceza sahasında topla buluşma sayılarında Fenerbahçe adına Archie Brown damga vurdu. Brown, 8 kez rakip ceza sahasında topla buluşurken Samsunspor'un takım halinde ulaştığı sayı 5'te kaldı.

Brown'ın bu performansı, Fenerbahçe'nin hücumda rakip kaleye ne kadar fazla yaklaştığının da göstergesi oldu.

“4-5 GOL ATABİLİRDİK”

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Archie Brown, takımın performansından memnun olduğunu söyledi.

“Tanrı'ya şükrediyorum. En önemli şey bu. Bizim için pozitif bir maçtı. Lyon maçının özgüveni vardı. Yapmamız gerekeni yaptık. Şimdi önümüze bakıyoruz.”

Gol atmak istediğini de belirten Brown, “Umarım bir sonraki maçta gol atabilirim. Maça tempolu başladık ve maçı da bu şekilde sürdürdük. 4-5 atabilirdik. Sonuçtan mutluyum” ifadelerini kullandı.

KADIKÖY ÖNCESİ BEŞİKTAŞ’A MESAJ

Archie Brown, açıklamalarının sonunda Beşiktaş derbisi öncesinde dikkat çeken bir mesaj verdi.

“Beşiktaş taraftarına mesaj gönderiyorum; Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır.”