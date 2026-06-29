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Samsunspor’dan açıklama! Fenerbahçe sözleri...

Samsunspor tarafından yapılan yazılı açıklamada, hiçbir kişi ya da kurumun kırmızı-beyazlı kulübün büyüklüğünü, temsil gücünü ve kurumsal kimliğini sorgulama hakkına sahip olmadığı ifade edildi.

Samsunspor’dan açıklama! Fenerbahçe sözleri...
Cevdet Berker İşleyen

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fenerbahçe yönetimi ile çıkan tartışmaların ardından bir kamuoyu açıklaması yayımladı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk’ün, Kulüp Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım hakkında sarf ettiği ve ’bir camiayı temsil etmiyor’ şeklindeki ifadeleri esefle karşılıyoruz. Bu ifadeler yalnızca Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım’a değil; 60 yıllık köklü tarihi, büyük taraftar kitlesi ve temsil ettiği değerlerle Türk futbolunun en önemli camialarından biri olan Samsunspor’a yöneltilmiş açık bir saygısızlıktır. Hiç kimsenin Samsunspor’un büyüklüğünü, temsil gücünü ve kurumsal kimliğini sorgulama hakkı yoktur.Hiç kimsenin Samsunspor’un büyüklüğünü, temsil gücünü ve kurumsal kimliğini sorgulama hakkı yoktur.Hiç kimsenin Samsunspor’un büyüklüğünü, temsil gücünü ve kurumsal kimliğini sorgulama hakkı yoktur. Samsunspor’un temsil ettiği değerler; tarihiyle, mücadelesiyle, taraftarıyla ve Türk futboluna sunduğu katkılarla tartışmasızdır. Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım’ın dile getirdiği görüşler, kulübümüzün ve Türk futbolunun geleceğine ilişkin yapıcı değerlendirmelerdir. Bu görüşlere verilecek karşılık; hakaret, küçümseyici ifadeler ve camiamızı hedef alan söylemler değil, fikir ve sağduyu olmalıdır. Öte yandan, söz konusu ifadelerin Fenerbahçe camiasını temsil etmediğine inanıyor; bu talihsiz açıklamaların yalnızca ilgili kişinin şahsi değerlendirmeleri olarak görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda, bundan sonraki süreçte Fenerbahçe Spor Kulübü adına yapılacak değerlendirmelerde muhatabımızın yalnızca Kulüp Başkanı Sayın Aziz Yıldırım olacağını ifade ederiz. Kulüpler arasındaki karşılıklı saygıya ve ortak futbol kültürüne zarar verecek yaklaşımların hiçbir camiaya fayda sağlamayacağına inanıyoruz. Samsunspor Kulübü olarak, Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım’a ve Büyük Samsunspor Camiası’na yönelik bu açıklamaları reddediyor; Başkanımızın ve camiamızın yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig fenerbahçe
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