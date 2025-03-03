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Samsunspor'dan tarihi geri dönüş! Tam 4 gol var... Son dakika şoku

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
03.03.2025 23:00
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Samsunspor karşılaştı. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi. Göztepe üst üste 5 maçta galip gelemedi.

Samsunspor'dan tarihi geri dönüş! Tam 4 gol var... Son dakika şoku

Süper Lig'de Göztepe ile Samsunspor kozlarını paylaştı. Formda iki takımın karşılaştığı maçta mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi. Samsunspor, son dakikalarda bulduğu golle 1 puanı almayı başardı.

GÖZTEPE'YE SON DAKİKA ŞOKU

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Mücadelenin ilk yarısında savunma hatası sonrası Göztepe 45+5. dakikada Miroshi ile öne geçti. 51. dakikada bir savunma hatası daha sonrasında Juan Santos farkı ikiye çıkardı. 67. dakikada Schindler, Samsunspor adına bulduğu kafa golüyle farkı 1'e indirdi. 90+3. dakikada Van Drongelen kafa vuruşuyla skoru eşitledi. Bu sonuçla birlikte 36 puana yükselen Göztepe 6. sırada yer aldı. Samsunspor ise 47 puanla 3. sırada yer aldı. Göztepe Süper Lig'de 5 maçtır galibiyet alamıyor.

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MS
Göztepe Göztepe
2 - 2
Reeder Samsunspor Reeder Samsunspor

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Göztepe Samsunspor
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