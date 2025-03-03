Samsunspor'dan tarihi geri dönüş! Tam 4 gol var... Son dakika şoku

Süper Lig'de Göztepe ile Samsunspor kozlarını paylaştı. Formda iki takımın karşılaştığı maçta mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi. Samsunspor, son dakikalarda bulduğu golle 1 puanı almayı başardı.

GÖZTEPE'YE SON DAKİKA ŞOKU

Mücadelenin ilk yarısında savunma hatası sonrası Göztepe 45+5. dakikada Miroshi ile öne geçti. 51. dakikada bir savunma hatası daha sonrasında Juan Santos farkı ikiye çıkardı. 67. dakikada Schindler, Samsunspor adına bulduğu kafa golüyle farkı 1'e indirdi. 90+3. dakikada Van Drongelen kafa vuruşuyla skoru eşitledi. Bu sonuçla birlikte 36 puana yükselen Göztepe 6. sırada yer aldı. Samsunspor ise 47 puanla 3. sırada yer aldı. Göztepe Süper Lig'de 5 maçtır galibiyet alamıyor.