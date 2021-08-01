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Samsunspor, defans oyuncusu Barış Başdaş'ı kadrosuna kattı

01.08.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor, defans oyuncusu Barış Başdaş'ı kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, defans oyuncusu Barış Başdaş'ı kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, son olarak Hannover 96 forması giyen 31 yaşındaki defans oyuncusu Barış Başdaş ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz"

Barış Başdaş, Türkiye'de son olarak Karagümrük formasını giymişti.

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