Samsunspor dört mevkiye yapacağı transferlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor

KAYSERİ (AA) - MURAT ASİL - Sezona "Süper Lig" parolasıyla hazırlanan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, hedefine ulaşmak için kadrosunu güçlendiriyor.

Son olarak 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Samsunspor, yeni sezon öncesi alternatifli bir kadro kurarak, Süper Lig hasretini sona erdirmeyi hedefliyor.

Ligin sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren kırmızı-beyazlı ekip; Arvydas Novikovas, Gaetan Laura, Yusuf Abdioğlu, Amir Arlı, Şener Kaya, Mücahit Albayrak, Yusuf Ensar Poyraz ve Celil Yüksel'i kadrosuna kattı.

Sezon hazırlıklarını Kayseri'de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Samsun ekibinin teknik direktörü Bayram Bektaş, AA muhabirine, bu sezon Spor Toto 1. Lig'in takım kaliteleri göz önüne alındığında çok daha zorlu müsabakalara sahne olacağını söyledi.

Kendilerinin de bu doğrultuda transfer çalışmalarına aralıksız devam ettiğini ve kaliteli oyunculardan iyi bir kadro kurmayı planladıklarını belirten Bektaş, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bazı mevkilerde ihtiyaç var. En iyi transferlerin yapılması için gece gündüz görüşmeler sürüyor. Çok kolay olmuyor. Takımdan ayrılması gereken oyuncular var. Umarım her şey zamanında ve olması gerektiği gibi olur, biz de sezona en iyi şekilde başlarız." diye konuştu.

- "Samsunspor baktığımız zaman Süper Lig camiasıdır"

Bu sezon Samsunspor'u hak ettiği yere getirmek için tüm camianın kenetlendiğini ve buna inandığını vurgulayan Bektaş, şunları kaydetti:

"Samsunspor, baktığımız zaman Süper Lig camiası, şehri, taraftarıdır. Doğal olarak da her sene hedefi orası. Umarım bu sene bunu yakalamak için gereken tüm parametreleri birleştiririz. Bu yönde de bir çalışma var. Şehirde güzel bir heyecan ve beklenti oluştu. İnşallah taraftarımızın, camiamızın, yönetimimizin yüzünü kara çıkarmayız. Şu an en az 4 mevkiye oyuncu lazım. Bu sene ligin durumu ortada. Çekişmeyi herkes biliyor. Üst ligden gelen takımlar, üst sıralara oynayan takımlar var. Dolayısıyla biz hem ilk 11'e süreceğimiz oyuncuların hem de onların yerine forma giyecek oyuncuların kalitesini yüksek tutmak istiyoruz. Oyuncu potansiyellerini çok yakın tutuyoruz ki sürdürülebilir bir oyun anlayışı olsun. Bunun için çalışıyoruz. Şu an 4 transfer planlıyoruz."