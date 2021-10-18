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Samsunspor efsanesi Emin Kar hayatını kaybetti

18.10.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor’un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar, kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Samsunspor efsanesi Emin Kar hayatını kaybetti

Samsunspor’un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar, kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

SAMSUNSPOR AÇIKLADI

Samsunsporumuzun en önemli değerlerinden, yaşanılan elim kazanın izlerini derin şekilde taşımış, efsane kaptanımız, eski yöneticimiz ve başkanımız Emin Kar'ı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyor. Efsanemiz Emin Kar'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve tüm Spor camiasına başsağlığı diliyoruz.

Öte yandan Emin Kar’ın vefatını oğlu Mustafa Kar, babasına ait sosyal medya hesabından da duyurdu. Mustafa Kar, "Canım babamı kaybettik. Yarın Büyük Camii'de kılınacak ikindi namazına müteakip defnedilecektir. Başımız sagolsun." mesajını yayınladı.

Emin Kar’ın cenazesi 18 Ekim Pazartesi (bugün) Büyük Camii'de kılınacak ikindi namazına müteakiben defnedilecek.

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Samsunspor
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