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Samsunspor-Eyüpspor maçının ardından

20.08.2022 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş: "Kendi sahamızda bir puan aldığımız için üzgünüz" - Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: "Böyle zor deplasmanlarda alınan puanlar bizim için iyidir"

Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Bayram Bektaş, iç sahada bir puan aldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Bektaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarların kendilerine iyi bir destek verdiğini belirterek, "Üzgün bir gece. Taraftarlarımız muhteşem bir atmosfer oluşturdu. Onlara hediye vermek istiyorduk ama bir puan aldık. Bütün analizlerde bayağı farkla önde bitirdiğimiz bir maçtı. Sadece gol eksikti." dedi.

Çok kötü bir gol yiyerek 1-0 geriye düştüklerini hatırlatan Bektaş, "Eyüpspor çok etkili oyunculardan kurulu bir takım. Maçı bırakmadık, golü bulduk ve sayısız fırsat yakaladık. Biz de çok kaliteli bir takımız. Böyle rakiplere karşı pozisyon yakaladığınızda atmak zorundasınız. Çok hata yapmadık. Tek hatamız da yediğimiz golde oldu. Rakip 2 defa bizim sahamızda topla buluştu, bunun da bir tanesi gol oldu. Direncimiz iyiydi. Geçen hafta kazandık. Bugün de kazanıp, geçen haftaki galibiyetin önemini arttırmak istiyorduk. Kendi sahamızda bir puan aldığımız için üzgünüz. Her geçen maç daha iyi oluyoruz. Oyuncularımı mücadeleleri için tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaliteli bir takıma karşı oynadıklarını belirten Bektaş, "Atamayacaksanız gol de yemeyeceksiniz. Gol bulsak belki maç çok farklı bir yere gidebilirdi. Takımı tebrik ediyorum çok iyi mücadele verdiler. Bence galibiyeti hak eden taraftık. Tüm parametreler bizi gösteriyor ama maalesef goller bulamadık. " ifadelerini kullandı.

- Eyüpspor cephesi

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise kendileri adına zor bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, "İyi ve zor bir maçtı. Bu ligin ofansif anlamda becerisi yüksek bir takımına karşı oynadık. Samsunspor büyük bir camia. Taraftarıyla bütünleşen bir takıma karşı mücadele ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Attıkları gole kadar iyi oynadıklarını anlatan Üzülmez, şunları söyledi:

"Kornerde rakibi boş bırakınca gol yedik. İkinci yarıda iki takım da mücadele etmeye çalıştı. Lig uzun bir maraton. Bu maratonda böyle zor deplasmanlarda alınan puanlar bizim için iyidir. Saha içinde eksikliklerimiz var. Daha fazla coşkulu ve istekli oynamamız gerekiyor. Bu oyuncu grubuna güveniyorum. Bu mücadeleyi oyunsal anlamda geliştirerek daha iyi bir Eyüpspor’u ilerleyen haftalarda sahaya yansıtmak istiyoruz."

Üzülmez, geçen hafta sakatlanan Ryan Babel'in 4 hafta sahalardan uzak kalacağını sözlerine ekledi.

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