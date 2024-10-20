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Samsunspor - Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlar arasında arbede çıktı! Emniyet güçleri zor müdahale etti

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
20.10.2024 18:16
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak maça saatler kala iki taraftar grupları arasında arbede çıktı. Taraftarlar arasında çıkan kavgayı emniyet güçleri müdahale etti.

Samsunspor - Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlar arasında arbede çıktı! Emniyet güçleri zor müdahale etti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

ORTALIK KARIŞTI

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Kritik karşılaşma öncesi iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı.

EMNİYET GÜÇLERİ MÜDAHALE ETTİ

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Mücadeleye saatler kala stadyum çevresinde çıkan arbedeye emniyet güçleri müdahale etti.

SAMSUN'DA KAPALI GİŞE

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Samsunspor, Fenerbahçe karşılaşması için çıkan 33 bin 919 biletin tükendiğini açıklamıştı. Karadeniz ekibinden yapılan duyuruda, "Tüm biletler tükendi. Teşekkürler büyük Samsunspor taraftarı! Full tribün, full baskı. Haydi Samsunspor! ifadelerine yer verilmişti.

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Süper Lig Samsunspor fenerbahçe
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