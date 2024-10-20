Samsunspor - Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlar arasında arbede çıktı! Emniyet güçleri zor müdahale etti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

ORTALIK KARIŞTI

Kritik karşılaşma öncesi iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı.

EMNİYET GÜÇLERİ MÜDAHALE ETTİ

Mücadeleye saatler kala stadyum çevresinde çıkan arbedeye emniyet güçleri müdahale etti.

SAMSUN'DA KAPALI GİŞE

Samsunspor, Fenerbahçe karşılaşması için çıkan 33 bin 919 biletin tükendiğini açıklamıştı. Karadeniz ekibinden yapılan duyuruda, "Tüm biletler tükendi. Teşekkürler büyük Samsunspor taraftarı! Full tribün, full baskı. Haydi Samsunspor! ifadelerine yer verilmişti.