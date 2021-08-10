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Samsunspor, Fildişi Sahilli orta saha oyuncu Ismael Diomande ile anlaştı

10.08.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor, Fildişi Sahilli orta saha oyuncu Ismael Diomande ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fildişi Sahilli orta saha oyuncu Ismael Diomande ile anlaşmaya vardı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen orta saha oyuncu Ismael Diomande ile 2+1 yıllık anlaşıldığı belirtildi.

28 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Konyaspor formasıyla 16 maçta 1 gol attı.

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