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Samsunspor-Gençlerbirliği maçının ardından

08.10.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Bu galibiyeti Samsunspor taraftarına ve aileme armağan etmek istiyorum" - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Taşkın Aksoy: "Pozisyon üretmekte zorlandık ve kaybettik"

Spor Toto 1. Lig'in 8. Haftasında Gençlerbirliği'ni sahasında 2-0 mağlup eden Yılport Samsunspor'un teknik direktör Hüseyin Eroğlu, galibiyeti Samsunspor taraftarına ve ailesine armağan etti.

Eroğlu, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Samsunpor taraftarı karşısında ilk kez sahaya çıktığını aktardı. Taraftarlarla buluştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Eroğlu, şunları söyledi:

"Maçın büyük bölümünü üstün oynadık. İlk 30 dakikadaki oyun bizi cesaretlendirdi ve öne geçtik. Kazanmak çok önemli ancak oyunumuz daha da geliştirmemiz lazım. İlk 30 dakikadaki oyunu 90 dakikaya yaymamız gerekiyor. Ben göreve geleli çok kısa oldu. Oyuncularım tüm istediklerimizi yaptı. 8 şut çektik, 5 tanesi kaleyi bulan şutlar. Rakibin şutu yok. Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Bugün maçı ailemde tribünde izledi. Bu galibiyeti Samsunspor taraftarına ve aileme armağan etmek istiyorum."

Samsunspor'da göreve gelmeden takımı iyi analiz ettiğini vurgulayan Eroğlu, "Takım savunmasını göreve geldikten sonra hemen çözmek için harekete geçtik. Savunmayı nerede yapacağınız çok önemli. Topu nerede karşılaşacağınız çok önemli. Oyunun ve oyuncunun gelişmesi benim için değerli. Samsunspor'un gelişmesi için çaba sarf ediyorum. Sistem benim için çok önemli. Oyunu futbolcu üzerinden değil de oyun üzerinden okumak önemli. 24 kişilik kadromuz var. Herkes bu takımın oyuncusu. Öyle bir takım yapacağız ki giren ve çıkan birbirini aratmayacak. Bu galibiyeti seri galibiyetlerle desteklememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

-Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Taşkın Aksoy ise Samsunspor'un tebrik ederek, şunları kaydetti.

"Buraya geldiğimizde maçın zorluğunu biliyorduk. Samsunspor şampiyonluk hedefi ile sezona başladı. O doğrultuda transfer yapıp takım kurdu. Rakibimiz geçen haftalardaki karşılaşmalarda bulduğu penaltıları gole çevirselerdi bugün lidere karşı oynayacaktık. Maçın ilk bölümünde ürkek oynadık. 15-20 dakikalık ürkek oynadığımız süreci gol yemeden geçtik. Daha sonra bireysel hatayla 1-0 geri düştük. Ceza sahasında çoğalmada zayıf kaldık. Pozisyon üretmekte zorlandık ve kaybettik. İkinci yarıda duran toptan gol yedik. Maç 2-0 olunca çevirmesi daha zor oldu. 2. yarı oyunun ve topun hakimi bizdik. Maç 1-0’ken 3’e 1 pozisyonda karşı karşıya yakaladığımız kontra atağı gole çeviremedik. Ben de bu ekiple yeni çalışmaya başladım. Oyuncularım istediklerimi sahaya yansıtmaya çalıştı. Bazen başarı olduk bazen olamadık. Ama her geçen hafta daha da iyi olacağız."

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