Samsunspor hazırlık maçında RAAL La Louviere ile karşılaştı!

Samsunspor, Hollanda kampındaki ikinci hazırlık maçında Belçika Pro Lig temsilcisi RAAL La Louviere ile karşı karşıya geldi.

Kırmızı-beyazlılar, Alman Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde karşılaşmaya 4-2-3-1 dizilişi ve Bilal Beyazıt, Joe Mendes, Yunus Emre Çift, Ali Diabate, Logi Tomasson, Elliot Watt, Antoine Makoumbou, Elayis Tavsan, Jaures Assoumou, Afonso Sousa ve Marius Mouandilmadji 11’i ile çıktı.

Efe Törüz, Mustafa Tan, Eyüp Değirmenci, Bedirhan Çetin, Samed Onur, Celil Yüksel, Yalçın Kayan, Aikuba Jarju, Arbnor Muja, Emre Kılınç, Fatih Kaya ve Tahsin Bülbül ise ikinci yarıda süre aldı.

Çekişmeli geçen mücadelede 90 dakika boyunca gol sesi çıkmayınca karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Samsunspor, bu süreçte AEK Athens FC ve KVC Westerlo takımlarıyla da hazırlık maçı yapacak.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır