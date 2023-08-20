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Samsunspor ile Fenerbahçe 11 yıl sonra karşılaşacak

20.08.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’e 3 puanla başlayan Fenerbahçe, ikinci haftada Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, kırmızı-beyazlılar ile ligde 11 yıl sonra kozlarını paylaşacak.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe, yarın saat 21.00’de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda karşılaşacak. Sezona sahasında Gaziantep FK karşısında aldığı 3 puanla Fenerbahçe, hafta içi UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde oynadığı Maribor deplasmanında da sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. 11 sezon aranın ardından Süper Lig’e yükselen Samsunspor ise ligin ilk haftasında Sivasspor ile deplamanda 1-1 berabere kaldı.

61. RANDEVU

İki takım Süper Lig tarihinde bugüne kadar 60 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0’lık galibiyetiyle başlayan rekabette Fenerbahçe’nin galibiyet sayısında 34-14 üstünlüğü bulunuyor. 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 101 golüne, kırmızı-beyazlılar 57 golle karşılık verdi. Ligde son olarak 2011-2012 sezonunun 24. haftasında karşılaşan iki ekip arasında Samsun’da oynanan maçı ev sahibi ekip, 3-1’lik skorla kazanmıştı.

FARKLI SKORLAR TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe ile Samsunspor’un ligde birbirlerine karşı elde ettiği tarihi skorlar bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 1993-1994 sezonunda İstanbul’da oynanan ve 8-1 kazandığı müsabakayla lig tarihinin en farklı skorlu galibiyetlerinden birine imza attı. Kanarya’nın rakibi karşısında 6-2 ve 5-0’lık galibiyetleri de yer alıyor. Karadeniz ekibi ise 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında Fenerbahçe’yi 4-0’lık skorlarla yenerek rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetleri elde etti.

VOLKAN BAYARSLAN DÜDÜK ÇALACAK

Samsunpor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

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