Samsunspor, ilk yarının son iki maçına odaklandı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, İstanbulspor ve Tuzlaspor ile yapacakları maçların kendilerine ilk devrenin resmini göstereceğini belirterek, "O doğrultuda da ikinci devre çalışmalarımız başlayacak." dedi.

Çapa, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 20 Aralık Pazartesi günü deplasmanda İstanbulspor ile yapacakları maçı değerlendirdi.

İstanbulspor'un uzun yıllar birlikte oynayan oyunculardan kurulu ve sistemi bulunan bir takım olduğuna işaret eden Çapa, "Çok koşup mücadele ediyorlar. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Kazanmak istiyorsak en az onlar kadar sahada mücadele etmeliyiz. Ligin son 2 haftasında oynayacağımız İstanbulspor ve Tuzlaspor maçları bize ilk devrenin resmini gösterecek. O doğrultuda da ikinci devre çalışmalarımız başlayacak. Artık son 2 maçımıza konsantre olmuş durumdayız. Yunus Emre Çift kart cezalısı olduğundan bu maçta oynayamayacak. Sahaya çıkan herkes en iyi şekilde mücadele edecek." ifadelerini kullandı.

Takımın durumu hakkında kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'a rapor sunduğunu anlatan Çapa, transfer çalışmalarına başlandığını dile getirdi.

Çapa, taraftarların oyunculara sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Boluspor maçında Hasan Kılıç ve taraftarlar arasında yaşanan olaya, olay yaşandıktan sonra şahit olduk. Bu olay sadece bir günlük değil. Sezon başından gelen bazı sıkıntılar var. Oyuncularımıza sahip çıkarsak başarıyı yakalarız. Bazı taraftarlar oyunun sadece bireyine, biz ise toplamına bakıyoruz. Gerçekçi olmamız lazım. Ön bölgede oynayan 4 futbolcudan Fofana, Savicevic ve Tomane, hazırlık dönemi geçirmedi. Bu oyunculardan yüzde 100 verim alabilmek için top rakipteyken fedakarlık yapmak zorundasın. Bu fedakarlığı da orta sahadaki oyuncularla dengelemen lazım. Böyle olduğu zaman bazı oyuncular alışık verimin biraz altında kalıyor, bu da eleştiriye neden oluyor.

Takımı dengeli kurabilmek için oyunculardan bazı oyun şekli istiyoruz. Yoksa en ideal olanını biz de herkes de ister. Elimizdeki olan oyuncu grubu fiziksel, mental olarak ne kadar neyi kaldırabilir ve toplamın içinde yükü ne kadar paylaşabilir konusu çok önemli. Taraftarın bakış açısı ile oyuncularımıza vermiş olduğumuz görevde çelişki oluyor. Sadece Hasan Kılıç'a değil, Yasin Öztekin'e de Soner Gönül'e de Ali Ülgen'e de Alaaddin Okumuş'a da böyle tepkiler oluyordu."

Öte yandan kırmızı-beyazlılar, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Çapa yönetiminde çalışan futbolcular, ısınma koşusunun ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Sakatlıkları bulunan Ismael Diomande, Alen Melunovic ve Kevin Boli, antrenmana katılmadı.

