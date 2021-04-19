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Samsunspor kazandı, TFF 1. Lig'de zirve yarışı kızıştı

19.04.2021 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig'de ilk mücadelesi veren Samsunspor, Bursaspor'u ağırladığı maçı 4-1 kazandı.

Samsunspor kazandı, TFF 1. Lig'de zirve yarışı kızıştı

TFF 1. Lig 31. hafta kapanış maçında Yılport Samsunspor evinde Bursaspor'u konuk etti.

Ev sahibi takım henüz 2. dakikada Yasin Öztekin'in golüyle öne geçerken Jugurtha Hamroun devrenin skorunu belirledi: 2-0.

Samsunspor 54'te Mathias Coureur bir gol daha bulurken Bursaspor 82. dakikada Onur Atasayar ile farkı 2'ye indirdi. Karşılaşmanın duraklama dakikalarında Gökhan Alsan'ın ayağından gelen gol maçın skorunu tayin etti: 4-1.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Kadir Sağlam, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Tuna

Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Veli Çetin, Yalçın Kılınç, Mucahit Albayrak, Dja Djedje (Dk. 72 Ferhat Çulcuoğlu), Savicevic (Dk. 67 İlyas Kubilay Yavuz), Hamroun (Dk. 72 Guido Koçer), Yasin Öztekin, Gökhan Karadeniz (Dk. 84 Gökhan Alsan), Couruer (Dk. 67 Nadir Çiftçi)

Bursaspor: Canberk Yurdakul, Onur Atasayar, Aykut Akgün, Taha Altıkardeş, Ramazan Keskin (Dk. 61 Ertuğrul Kurtuluş), Emirhan Aydoğan, Tuğbey Akgün (Dk. 79 Çağatay Yılmaz), Burak Kapacak (Dk. 79 Hasan Basri Ünal), Eren Güler (Dk. 46 Berat Altındiş), Özer Hurmacı (Dk. 46 Ozan İsmail Koç), Burak Altıparmak

Goller: Dk. 2 Yasin Öztekin, Dk. 45+1 Hamroun, Dk. 54 Couruer, Dk. 90+5 Gökhan Alsan (Yılport Samsunspor), Dk. 82 Onur Atasayar (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Hamroun, Dk. 32 Erkam Reşmen (Yılport Samsunspor), Dk. 36 Aykut Akgün, Dk. 45 Tuğbey Akgün, Dk. 90+3 Ozan İsmail Koç (Bursaspor)

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Samsunspor
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Samsun 5 macdir neredeydin ati alan Üsküdarı geçmiş oldu
bekle ki puan kayıpları gelsin

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