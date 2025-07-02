SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Samsunspor, Kongolu orta saha Antoine Makoumbou ile sözleşme imzaladı

Samsunspor, Kongolu orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou ile 4 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Samsunspor, Kongolu orta saha Antoine Makoumbou ile sözleşme imzaladı
Emre Şen

Yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele edecek Samsunspor’da, teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari’de forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou, Samsunspor ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 1.83 boyundaki Makoumbou, 2024/2025 sezonunda İtalya Kupası ve Serie A’da toplamda 34 maçta forma giyerken 3’de asist başarısı gösterdi.

Samsunspor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada ise, “Kulübümüz, Kongolu futbolcu Antoine Makoumbou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Makoumbou, Atatürklü Arma için sahada olacak ve yeni sezonun gücüne güç katacak. Yeni yolculuğunda başarılar Antoine” ifadelerine yer verildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzonspor'un yeni transferi Onuachu şehre indi!Trabzonspor'un yeni transferi Onuachu şehre indi!
Beşiktaş'ın Immobile'ye ödeyeceği fesih bedeli belli oldu!Beşiktaş'ın Immobile'ye ödeyeceği fesih bedeli belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Samsunspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey bitti derken... İran'dan dikkat çeken 'hava sahası' hamlesi

Her şey bitti derken... İran'dan dikkat çeken 'hava sahası' hamlesi

İzmir Çeşme'de yangın! İzmir-Çeşme kara yolu ulaşıma kapatıldı, alevler otoyola ulaştı

İzmir Çeşme'de yangın! İzmir-Çeşme kara yolu ulaşıma kapatıldı, alevler otoyola ulaştı

Galatasaray'a Victor Osimhen'den haber geldi! Aylardır bekliyorlardı, yine rötar yaptı...

Galatasaray'a Victor Osimhen'den haber geldi! Aylardır bekliyorlardı, yine rötar yaptı...

Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı Galatasaray taraftarını harekete geçirdi! Bu sefer geliyor mu?

Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı Galatasaray taraftarını harekete geçirdi! Bu sefer geliyor mu?

Beşiktaş'ın Immobile'ye ödeyeceği fesih bedeli belli oldu!

Beşiktaş'ın Immobile'ye ödeyeceği fesih bedeli belli oldu!

Fransız devi, Galatasaray ile sözleşme uzatmayan Yunus Akgün'ün peşinde!

Fransız devi, Galatasaray ile sözleşme uzatmayan Yunus Akgün'ün peşinde!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.