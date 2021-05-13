Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım: "Biz temiz bir futbol, temiz bir yönetim istiyoruz"

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, "Biz temiz bir futbol, temiz bir yönetim istiyoruz." dedi.

Yıldırım, teknik direktör Ertuğrul Sağlam, genel menajer Mustafa Aztopal ile Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, TFF 1. Lig'de play-off'lar sonucunda Samsunspor'un Süper Lig'e çıkacağına inandığını söyledi.

Samsunspor'un oynadığı futbol ile Türkiye'de herkesin gönüllerinin şampiyonu olduğunu belirten Yüksel, "Biz, 'Bu lige çok temiz ve iyi bir takım olarak başlayacağız.' dedik ve 'Taraflı tarafsız herkesin ya birinci ya da ikinci takımı olacağız.' dedik ve bunu başardık. Biz 'Şampiyonluğa giderken asla bir oyun içinde olmayacağız ve temiz kalacağız.' dedik ve herkesin gördüğü gibi bir lig geçirdik. Belki Türkiye tarihinde ilk defa böyle bir lig oldu ve 3 takım aynı puanla bitirdi." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, asansör haline gelen ve kapanmak üzerine olan bir kulübü aldığını ve sağlam temeller üzerine oturtmaya çalıştığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz yola çıkarken inandık ve geleceği hemen bugün yapalım diye değil, adım adım giderek tohumları ekmeye başladık. Türkiye'de insanlarda sabır diye bir şey kalmamış, herkes başarı istiyor. Başarı da sadece galip gelip yenmek ve şampiyon olmak. Biz ise inandığımız şeyi yapmak istedik, önce kulübün ayakları üzerinde durmasını sağlayalım sonra başarı ister istemez gelir diye düşündük. Bu şehir kurtuluş meşalesinin yakıldığı şehir ve bu şehrin insanları asla pes etmiyor. Bunu da Türkiye'ye haykırdık. Bize ister masa başında, ister sahada oyunlar oynasınlar fark etmez. En iyi bildiğimizi yapacağız ve oyunumuzu oynayacağız. Bunun sonucunda Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz."