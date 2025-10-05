Samsunspor maçına saatler kala Fenerbahçe'de büyük kriz! Üçüncü kaleci ile sahaya çıkabilirler

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, maç sabahı ağrı hisseden Ederson'un Samsun'da öğle saatlerinde MR'ı çekildi.
Brezilyalı kalecinin akşam oynayıp oynayamayacağı çekilen bu MR sonucunun ardından netlik kazanacak.
Fenerbahçe'de Ederson'un forma giyememesi durumunda ikinci kaleci İrfan Can Eğribayat'ın da sakatlığı bulunması nedeniyle kaleyi 3. kaleci Tarık Çetin koruyacak.
