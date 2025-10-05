SPOR

Samsunspor maçına saatler kala Fenerbahçe'de büyük kriz! Üçüncü kaleci ile sahaya çıkabilirler

Süper Lig’in 8. haftasında Samsunspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe’de maç sabahı sürpriz bir gelişme yaşandı. Brezilyalı kaleci Ederson ağrı hissedince MR’a götürüldü. İrfan Can Eğribayat’ın da sakat olması nedeniyle Ederson’un forma giyememesi durumunda kaleyi 3. kaleci Tarık Çetin koruyacak.

Berker İşleyen
Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı.

EDERSON'DAN KORKUTAN HABER

Samsunspor maçına saatler kala Fenerbahçe de büyük kriz! Üçüncü kaleci ile sahaya çıkabilirler 1

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, maç sabahı ağrı hisseden Ederson'un Samsun'da öğle saatlerinde MR'ı çekildi.

Brezilyalı kalecinin akşam oynayıp oynayamayacağı çekilen bu MR sonucunun ardından netlik kazanacak.

İRFAN CAN DA SAKAT

Samsunspor maçına saatler kala Fenerbahçe de büyük kriz! Üçüncü kaleci ile sahaya çıkabilirler 2

Fenerbahçe'de Ederson'un forma giyememesi durumunda ikinci kaleci İrfan Can Eğribayat'ın da sakatlığı bulunması nedeniyle kaleyi 3. kaleci Tarık Çetin koruyacak.

