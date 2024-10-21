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Samsunspor maçında sakatlanmıştı... Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder'den kötü haber!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.10.2024 17:12
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin 73. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumu hakkında sarı-lacivertli kulüpten bir açıklama yapıldı.

Samsunspor maçında sakatlanmıştı... Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder'den kötü haber!

Fenerbahçe, Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin sakatlıklarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

SAMSUNSPOR KARŞISINDA SAKATLANDI

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Samsun'da oynanan maça ilk 11'de başlayan Jayden Oosterwolde sakatlanarak oyuna devam edememişti. Hollandalı oyuncu, 76. dakikada yerini Samet Akaydin'a bırakmıştı. Cengiz Ünder ise kamp kadrosunda yer almamıştı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takımımızda yaşadıkları sakatlıklar neticesinde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir.

Oyuncularımızın tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır."

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Cengiz Ünder Sakatlık fenerbahçe Jayden Oosterwolde
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