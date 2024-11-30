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Samsunspor mağlubiyetinin ardından Volkan Demirel: "Ayağa kalkmamız gerekiyor"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
30.11.2024 17:08
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Bodrum FK’da teknik direktör Volkan Demirel, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Samsunspor mağlubiyetinin ardından Volkan Demirel: "Ayağa kalkmamız gerekiyor"

Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 4-0 mağlup oldu. Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"AYAĞA KALKABİLMEMİZ GEREKİYOR"

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Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, üzücü bir mağlubiyet aldıklarının altını çizerek, “Samsun zor bir deplasman. Hem Samsunspor'un ligdeki konumundan ötürü hem de oyunlarından ötürü kutluyorum. Biz iyi hazırlandığımızı düşünüyordum kendi adıma. İlk yarıdaki oyun biraz olsun Samsunspor'a ayak uydurabilmemizi sağladı. Ama ikinci yarıda o 46. dakikada ilk verdiğimiz pozisyondan sonra biraz oyun hakimiyeti hem Samsunspor'un oldu hem de buldukları gollerle farkı açmaya çalıştılar. İlk yarıdaki oyun çalıştığımız gibi karşılık buldu. Sadece bir duran toptan gelen bir gol var. Ama ikinci yarıdaki Samsun oyuna karşılık veremedik. Şu durumda yapmamız gereken bu maçtan sonra ayağa kalkabilmek, ona göre bir reaksiyon verebilmek. Artık bu maçı unutup önümüzdeki biz bir bay haftası yaşayacağız. Ondan sonraki haftaki maçımıza en iyi şekilde hazırlanarak içerideki maçımızı kazanmak istiyoruz" dedi.

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Süper Lig Volkan Demirel
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